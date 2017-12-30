上交所公開譴責北方稀土(600111-CN)股東嘉鑫有限公司

12月29日上交所對外公布，交易所在日常信息披露監管中發現，北方稀土(600111-CN)股東嘉鑫有限公司在股份減持方面存在違規事項，並於12月8日召開紀律處分委員會，形成了紀律處分決定。

經上交所查明，嘉鑫有限公司於2017年7月13日，通過上交所集中競價交易系統減持公司無限售條件流通股1525萬股，占公司股份總數的0.42%，持股比例由9.04%降至8.616%。

經核實，2017年1月26日，作為持股5%以上的股東，嘉鑫有限公司承諾“計劃自公告之日起15個交易日後的6個月內，通過集中競價和大宗交易，減持不超過1000萬股公司股份”。2017年7月13日，股東嘉鑫有限公司通過上交所交易系統減持股份1525萬股，實際減持股份數量超過計劃數量525萬股。

上交所指出，公司股東嘉鑫有限公司前期承諾減持公司股票不超過1000萬股，此後減持數量遠超前期承諾的減持數量，超額減持數量巨大，違反了前期承諾，也未按規定在首次賣出的15個交易日前向證券交易所報告並預先披露減持計劃。

公司股東嘉鑫有限公司上述行為嚴重違反了中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若幹規定》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定以及上交所《關於落實相關事項的通知》等相關規定及有關承諾。

鑒於上述違規事實和情節，上交所對北方稀土股東嘉鑫有限公司予以公開譴責。

對於上述紀律處分，上交所將通報中國證監會，並將記入上市公司誠信檔案。



證券時報記者 王一鳴

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