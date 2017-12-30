NBA／疑似踩線？字母哥關鍵時刻爆扣絕殺雷霆

NBA 美國職籃 30 日的比賽，雷霆主場面對公鹿的挑戰，雙方鏖戰到第 4 節，雷霆靠著 Russell Westbrook 的三分球一度扳平比分，不過「字母哥」Giannis Antetokounmpo 隨後切入爆扣絕殺對手，幫助公鹿以 97:95 獲勝。但是 Antetokounmpo 那一球疑似有踩到底線，也讓比賽的公正性再次受到質疑。

雷霆在第 4 節時 9 分多鐘時還落後給公鹿多達 14 分，但在「忍者龜」Russell Westbrook 的努力下，他們逐步追回失分。雖然在比賽剩下 19 秒時，Eric Bledsoe 的得分，讓雷霆落後達 5 分，但 Westbrook 連切帶投的連拿 5 分，幫助球隊追成 95:95 平手。

此時比賽時間只剩下 4 秒，暫停回來之後，Antetokounmpo 晃過 Andre Roberson 切入上籃，在時間到點之前絕殺對手，也為球隊驚醒的拿下勝利。

不過賽後不少人質疑，Antetokounmpo 這一球似乎已經踩到了底線了，應該要判進球不算，不過裁判事後並沒有改判。

事實上在昨天的比賽中，也曾經出現過判決上的爭議，在火箭對塞爾提克的比賽，火箭球星 James Harden 在最後時刻連被吹了兩個進攻犯規，也讓火箭慘遭對手逆轉。而今天球探報告出爐，裡面指出塞爾提克球員有多球走步。而這樣的情況持續發生，也讓聯盟判決的正確性遭到質疑。

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