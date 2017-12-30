2017股票總市值增逾16%外資全年買超1552億

證交所統計，今（2017）年封關收盤指數為 10642.86 點，較去年封關指數上漲 1389.36 點，漲幅約 15 %。今年全年最高收盤指數為 11 月 23 日的 10854.57 點，最低收盤指數為 1 月 3 日的 9272.88 點，高低差 1581.69 點。而今年全年外資及陸資買多於賣，累計買超 1552.34 億元。

證交所指出，今年全年共有 246 個營業日，集中市場累計總成交金額為 25 兆 7982.69 億元，較去年全年的 18 兆 9156.19 億元，增加 6 兆 8826.50 億元，增幅為 36.39%。市場日平均成交金額也由去年的 775.23 億元，增為 1048.71 億元。

而今年的上市股票總市值為 31 兆 8319.36 億元，較去年底的 27 兆 2479.13 億元，增加 4 兆 5840.23 億元，增幅達 16.82%。今年全年外資及陸資總買入金額為 6 兆 7688.11 億元，總賣出金額為 6 兆 6135.77 億元，累計買超為 1552.34 億元。

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