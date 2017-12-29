2017年“A股演義”收紅落幕 行情分化成最大特點

上證綜指上漲0.33%、深證成指上漲0.61%、創業板指上漲0.44%——本年度最後一個交易日，A股收紅落幕。回顧2017年“A股演義”，行情分化成為今年股市的最大特點，令人印象深刻。

截至29日收盤，上證綜指報3307.17點，年漲幅6.56%;深證成指報11040.45點，年漲幅8.48%。與上證綜指和深證成指的紅火“成績單”相比，創業板指數年跌幅達到10.67%，報1752.65點，呈現出截然不同的走勢。

具體來看，在白馬股行情的強力帶動下，上證50指數全年漲幅25.08%，滬深300指數全年漲幅21.77%。

行情外，2017年的資本市場生態也發生了令人印象深刻的變革。

嚴監管成為市場共識。今年，證監會全年罰沒款金額74.79億元，同比增長74.74%，行政處罰決定數量、罰沒款金額、市場禁入人數再創曆史新高。“史上最大罰單”等一系列重拳出擊市場亂象的監管行動向市場傳遞出鮮明信号。嚴監管作為資本市場穩定運行的基礎，得到了市場各方點贊。

IPO常態化、嚴審核雙趨勢确立。市場統計顯示，2017年A股市場有近500家企業通過IPO審核，新股發行全面實現常態化。與此同時，全年IPO通過率降至76%左右。可以看出，嚴格把握上市公司質量和入口的高标準，將從源頭上為證券市場穩定健康發展創造條件，這是市場、投資者和監管部門的共同目标。

中國資本市場開放步伐穩健。今年6月，明晟公司宣布將A股納入MSCI指數，預計可吸引170億至180億美元投入A股市場。A股納入MSCI指數是順應國際投資者需求的必然之舉，這意味着，國際投資者對我國經濟發展穩中向好、結構優化升級、國際競争力提升的信心。

投資者保護“再上層樓”。投資者是資本市場重要的參與者，投資者保護越來越受到市場重視。2017年，投資者适當性辦法的實施為市場、産品、服務的适當性管理提供了統一的标準。

進入2018年，中國宏觀經濟將繼續轉型升級，向高質量發展持續邁進。在這個背景下，資本市場如何提升服務實體經濟能力令人翹首以盼。此外，國内外金融市場的風險因素依然不可小觑，防範化解風險、确保市場穩定運行依然是2018年資本市場發展的重點。由此預見，2018年嚴監管的方向將不會改變。

來源：新華社

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