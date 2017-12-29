【華冠投顧】 林驛銘: 台積電領軍，台股2017年創萬點封關!

台北股市在台積電與鴻海等重量電子權值股領軍下上攻，指數開高走高，加上台塑四寶力挺，衝破 10600 點大關，指數終場以上漲 75 點，10642 作收，創萬點漂亮封關歷史記錄，成交量 1091 億元，價漲量增格局。周線漲 105 點，紅 K 棒，月線漲 82 點紅 K 作收。

盤面具焦在電子類股，以電子三巨頭表現來看，台積電 (2330) 漲 3.5 元來到 229.5 元，鴻海 (2317) 漲 0.9 元來到 95.2 元，持續反彈中，而股王大立光 (3008) 則是跌 20 元，4020 作收，守住 4000 元整數關卡! 整體電子指數漲 0.85%，推升台股日線連三紅! 周線反彈三周連三紅，不過仍未過長黑高點 10665，因此，中線來看台股趨勢危機仍尚未解除，在此提醒大家風險意識不能沒有，指數日線雖連三漲，但盤面結構仍是多空個股並存，千萬不要被指數迷惑，勿看漲就過度樂觀追價! 尤其盤面類股持續輪動快速，近日國際銅價近來漲勢強勁，LME 銅期貨一度創 2014 年 1 月以來新高，資金逐漸從電子股輪動至線纜股，包括榮星 (1617) 強攻漲停鎖住，大山 (1615)，華榮(1608) 也有逾 5% 的漲幅，其他包括華新 (1605)、中電(1611)，大亞(1609)，宏泰(1612) 等股價也都勁揚。油價揚加上台幣強升，帶動資產題材個股與原物料族群受惠走揚，嘉泥 (1103)、藍天(2362) 與遠東新 (1402) 等資產題材個股漲幅均超過 2%；

展望 2018 年，元月資金行情，須持續看匯率變化，熱錢是否匯入，新台幣是否持續升值以及外資元旦過後是否持續真心回心轉意由賣轉買超台股，最後一點提醒，元月市場主流若為電子股，則以反彈築底視之，能否反彈後轉為回升行情仍有待觀察。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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