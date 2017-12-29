【日盛投顧】站穩前波壓力半年線

◆盤勢分析

1. 週五為台股 2017 年最後一個交易日，外資近期資金歸隊下，台股開高走高震盪，最高點 10,659 點收復季線（10,649 點），最低點 10,590 點守穩在半年線（10,558 點）之上，終場指數上漲 75.22 點，漲幅 0.71%，收在 10,642.86 點，成交金額為 1,091.83 億元，大於 5 日均量（983 億元）但小於 20 日均量（1,137 億元）。三大法人合計買超 75.06 億元：外資買超 65.61 億元、投信買超 7.15 億元、自營商買超 2.30 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：上攻帶量將有利大盤持續反彈。

（2）、均線：支撐為半年線至月線（10,496 點），壓力為 10,700 點至 10,750 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（71）大於 50，短線持續反彈。

3. 選股方向可留意半導體、被動元件、3D 感測、PCB、原物料、中國內需等。

元月可佈局半導體、3D 感測及原物料

1. 半導體：

記憶體 2337 旺宏、2344 華邦電跌深反彈，矽晶圓 3532 台勝科、6488 環球晶等 2018 年供需仍緊俏，3587 閎康、3583 辛耘等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6257 矽格併購效益 2018 年可期，3264 欣銓攻工控及車用，導線架 5285 界霖業績穩健成長。IC 設計為元月做夢行情常勝軍，指標有 3227 原相、2401 凌陽、3094 聯傑、5471 松翰、4947 昂寶 - KY、3443 創意、3661 世芯 - KY、2436 偉詮電、2458 義隆、4952 凌通、3035 智原、3041 揚智等。

2. 蘋概：

權值股 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光及機殼 2474 可成、5264 鎧勝 - KY 等為台股能否持續向上的關鍵。

3. 被動元件：

漲價及缺貨題材加持，資金由龍頭的 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂等擴散到二、三線的 6127 九豪、3537 堡達、2478 大毅、3624 光頡、6173 信昌電等。

4.3D 感測：

3D 感測 2018 年有機會延續台股一哥的地位，相關的 PA3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 、LED2448 晶電、3698 隆達、3437 榮創、影像感測組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材、測試 2360 致茂、設備 6187 萬潤長線可持續留意。

5.PCB：

5349 先豐車用佈局有成，上游 2383 台光電、3144 新揚科等有機會受惠大陸環保意識抬頭。

6. 原物料：

美國基礎建設 2018 年有機會帶動原物料需求增溫，銅 2009 第一銅、1605 華新、塑化 1326 台化、1305 華夏、1312 國喬、1310 台苯、1309 台達化、1723 中碳、造紙 1909 榮成、1907 永豐餘、水泥 1101 台泥、1103 嘉泥、鋼鐵 2014 中鴻、2027 大成鋼、2031 新光鋼、2023 燁輝等為台股近期熱門族群及個股。

7. 中國內需：

中國餐飲、教育、影視、童裝等市場成長快速，相關公司有 2723 美食 - KY、8437 大地 - KY、8446 華研、4803VHQ-KY、2929 淘帝 - KY 等。