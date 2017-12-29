〈公股行庫加薪獵才〉八大行庫明年大舉徵才4000人 法遵、資訊人才最搶手

明 (2018) 年八大公股行庫將展開 3 年來最大規模的徵才活動，估計光是上半年，徵才人數就超過 2000 人，合計明年全年徵才規模上看 4000 人。而徵才項目中，以法遵、資訊人才最受歡迎。

適逢退休潮、金融科技趨勢到來，各大公股行庫明年擴大徵才，其中，若以徵才人數來看，明年上半年以華南銀行徵 460 人最多，其次為第一銀行 410 人，再來則是兆豐銀估徵 350 人，臺銀、合庫銀徵 300 人，土銀、臺企銀徵 200 人。

因應金融業法遵趨嚴、金融科技浪潮，法遵及資訊人才需求大增。根據各大公股行庫徵才項目中，除了招募一般行員、理專之外，包括臺銀、兆豐銀、華南銀行都分別招募法遵、資訊等相關人才。

華南銀行副總經理黃俊智表示，現在金融業對於洗錢防制、法遵要求趨嚴，包括資安、法遵等專業人才，華南銀未來都會持續增加。

至於華南銀大舉徵才 460 人，黃俊智說，此 460 人是今年華銀第三次徵才的人數，估計明年上半年會晉用，至於明年下半年還會進行第二次徵才，粗估徵才人數約 200、300 人。

而且為了獵才，各大公股行庫也紛紛喊出明年加薪，觀察徵才起薪，也都超過總統蔡英文喊出的「夢想薪資」3 萬元，其中，臺企銀起薪 3.2 萬元，臺銀 3.3 萬至 5.1 萬，土銀則 3.4 萬元，合庫銀 3.3 萬元，華南銀 3.5 萬元，兆豐銀起薪最高可到 4.4 萬元，彰化銀則最高起薪 5.5 萬元。