〈2018搶先看〉分析師看空2018美元後市 預期明年再挫2%

美元在歷經 10 多年來最糟的 1 年之後，一項由《彭博》針對分析師的調查顯示，分析師持續看壞明年美元走勢。

美元指數今年以來，已經下挫 9.4%，預計將寫下 2003 年以來最大的年度跌幅。而由分析師對 2018 年預期的中位數來看，明年還要再跌 2%。

當然，並非所有分析師都如此悲觀，最樂觀的預期，是明年美元指數上漲 6.4%，另一方面，最悲觀的預測是再下跌 5.5%。

分析師對美元明年看法調查 (彭博圖表)

美元指數周五相對平穩，在 92.55- 92.66 附近波動，在 12 月上半月略為反彈之後，就持續向下滑落。Mizuho 貨幣策略師 Sireen Harajli 表示，因稅改預期帶來的美元上漲早已結束，投資人如今轉向為賣。

在美國總統川普當選及上任之初，市場寄望經濟出現增長，並促進通膨，幫助美元在年初出現 14 年來最強的走勢。不過，由於川普各項政見實施一直受挫，特別是基礎建設部分，加上除美國 Fed 之外，全球其他央行也逐漸收緊貨幣，減少與 Fed 的利率分歧，都對美元帶來壓力。

因應對明年美元表現不佳的預期，法國農業信貸（Credit Agricole）外匯策略師 Jennifer Hau 指出，12 月底美元的強勁拋售，主因在投資組合於季末及年底調整，帶來資金的變動。