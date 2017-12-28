不是在升息嗎 為何交易員看空2018年美元

理論上來說，當利率走高，貨幣會跟著升值－但是當前美元似乎並不適用這個準則。

據《彭博》報導，儘管 Fed 今年 3 次升息後，2 年期美國國債及德國國債利差，已經接近 20 年來最大，但美元兌歐元全年仍跌 12%。

交易員目前將重點放在長期宏觀前景，以此來看，美國經濟周期開始變弱，而歐洲經濟卻在高速成長。即使歐洲央行在 2019 年之前，不會放棄接近零的低利率，但美元兌歐元的貶勢，預計仍會持續。

倫敦三菱日聯金融集團 (MUFG) 外匯策略師 Lee Hardman 指出，除非 Fed 展開更快速的升息行動，否則他們不會改變看空美元的前景。

相較於利率的吸引力，明顯目前拉動匯率的是基本面。在歷經 10 年全力防堵通縮，帶來經濟低谷之後，歐元區有望實現近 10 年來最強的經濟擴張。

OppenheimerFunds Inc. 貨幣經理 Alessio de Longis 認為，市場對歐洲大陸充滿樂觀情緒，歐元正追隨這樣的態勢走高。

去年此時，各方看壞歐元，基本的理由就是鷹派的 Fed 及鴿派的歐洲央行，現在，這已經無所謂。據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據，截至 12 月 19 日當周，避險基金及投機者的歐元淨多頭部位，超過 8.6 萬口，相反地，在 2016 年底時，淨空頭接近 7 萬口。

投機者看多歐元 (圖表取自彭博)

在美國之後，歐洲央行也準備朝正常化邁進，利差預計逐漸減少，Amundi Asset Management 策略師 Bastien Drut 認為，這將成為拋售美元的藉口，減少美元的吸引力。此外，政策正常化將使資金流入歐洲股票，為歐元再帶來「額外的助力」。