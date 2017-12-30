IMF：第三季美元全球外儲占比創三年半最低 人民幣和歐元占比上升

摘要：IMF 表示，在全球外儲中，美元占比連續三個季度下降，至 63.5%。歐元占比微升至 20%，人民幣占比升至 1.12%。今年美元創出十四年最大跌幅，歐元創出十四年最大升幅，人民幣則扭轉了此前三年連年貶值的態勢。

國際貨幣基金組織（IMF）周五發布的報告顯示，今年第第三季，美元在全球貨幣儲備中的市佔率收窄至三年半以來最低，而人民幣和歐元的占比攀升。

IMF 表示，在全球貨幣儲備中，美元總計 6.13 兆美元，占比從第二季的 63.8% 降至 63.5%，連續三個季度下降，是 2014 年中期以來最低水平。但美元依然是全球最大儲備貨幣。

同時，日元在全球外匯存底中的市佔率從第二季的 4.6% 下滑至 4.5%。

相比之下，歐元的市佔率從第第一季的 19.9% 升至第三季的 20%，但大幅低於 2009 年峰值時期的 28%。而人民幣占比從第二季的 1.08% 升至 1.12%。

IMF 從去年第四季開始統計全球人民幣外匯存底的持有情況，當時人民幣占比為 1.07%。

今年以來，美元的表現相對弱勢，累計下跌約 10%，為十四年以來最大跌幅。歐元對美元今年漲 14% 左右，是十四年以來最大漲幅。日元對美元今年上漲 3.71%。

人民幣對美元今年表現驚人，累計上漲 4028 點，漲逾 6%。

與今年的走勢形成鮮明對比的是，從 2014 年開始，人民幣對美元匯率連續三年出現年度貶值，2016 年全年人民幣中間價貶值近 6.83%，2015 年全年貶值 6.12%，2014 年小幅貶值 0.36%。

『新聞來源／華爾街見聞』