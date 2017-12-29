〈房產〉澳洲房屋空置稅終於來了 最高罰133萬台幣

據澳洲新聞網消息，今年 11 月，澳洲聯邦國會通過了一項法案，規定澳洲稅務局 (ATO) 有權對空置房產的外國投資者處以高達 5500 澳元 / 年 (約 12 萬元新台幣) 的罰款，並且如果他們沒有提交表格，他們還將被開罰最高 52500 澳元 (約 121 萬元新台幣)，總計 5.8 萬澳元 (約 133 萬元新台幣)。目的是阻止中國人炒房，降低房屋價格。

與此同時，維多利亞州政府將從 1 月 1 日起徵收空置住宅土地稅，16 個市府地區的業主可能面臨相當於其房產價值 1% 的罰款。

FX168 財經網報導，2016 年，澳洲有 11.2% 的私人住宅在人口普查之夜被發現是無人居住的，總共為 108 萬 9165 套，相比之下，5 年前的空置住宅比例是 10.7%。在墨爾本和雪梨，空置的房產數量分別增加了 19% 和 15%。

圖：FX168 財經網

澳洲稅局的一位發言人表示，獲海外投資評估許可的海外買家，將要每年上報一次空置稅，目前，這項稅系在制定中，它包括網上申報程式和支付系統。

Property Tax Specialists 首席顧問舒克里 ‧ 芭芭拉 (Shukri Barbara) 表示，目前尚不清楚這項政策將如何實施，但「ATO 在資料匹配方面的人工智慧能力絕對很出色」。

該發言人表示，ATO 將通過「FIRB 申請審批程式、土地所有權資訊、社區推薦、來自各州和聯邦機構的資訊，以及現有的資料匹配流程，來確定外國投資者的身份」。

Barbara 還警告說，空置稅上，如果業主上交了錯誤的，或誤導性聲明，那麼將涉及刑事制裁。

澳洲政府如此雷厲風行，不是沒有原因。現在，澳洲投機性空置房以及隨之而來的房價暴漲現象已經引起了民憤。

近年來，隨著海外投資者的湧入，澳洲的房價房價收入比不斷上升，現在已經上升到了辛辛苦苦工作 20 年才能買得起房的地步。而在 4 年前，這個數字才 13 年，20 年前的數字是 6 年。

澳洲房價收入比。(圖：FX168 財經網)

澳洲海外投資客中，占比最多的是華人。據澳洲財政部發佈的資料顯示，2010 年年中，中國公民獲得的澳洲房產投資許可占外來總體的 50%，這一數字在 2015 年年初上升到了 70%。

在各類房地產外來投資總額中，中國人達成的交易額所占的比例從 2013/14 年度的 28.4% 上升到了 2014/15 年度的 41.3%。

新南威爾士大學的教授哈爾 ‧ 波森 (Hal Pawson) 在《The Conversation》中寫道：「在澳洲和全球，公眾對空置房屋的意識在不斷增長。在倫敦、溫哥華和其他地方… 就像雪梨和墨爾本一樣… 新落成的豪華大樓中，夜間漆黑一片的空間引發了人們的憤怒。」

這引起了公眾的共鳴，這不僅僅是因為它顯示了令人憎恨的財富不平等性和資源浪費，也是因為這與外國買家佔有房產有關。

考慮到數千人露宿街頭，據 2011 年人口普查統計，將近有 7000 人，2017 年的資料顯示，雪梨每晚有 400 多露宿街頭者，而且數萬人面臨過度擁擠的住房或難以承受的房租，空置房的資料看上去是殘忍和不道德的。

於是，2016 年年底開始，澳洲最大銀行之一，西太平洋銀行停止了對收入 100% 為非澳洲來源的和 100% 個體經營收入的購房貸款；對於持有臨時簽證的澳洲收入者，最多可以做 7 成購房貸款。

今年出台的空置房稅正是這一政策的延續，目的還是阻止中國人進來炒房，降低房屋價格。