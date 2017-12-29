債市出現資金大逃殺 法人：公債才要怕 高收債免驚

受到大環境持續好轉、美國稅改及擴大基礎建設投資等有利振興經濟的政策影響，過去一週資金大規模流出債市，引發投資人擔憂。但實際上聯準會縮表主要影響的是公債，國內投資熱度最高的高收益債則則與公司財務狀況關連性較大，經濟好的情況下公司獲利機會及能力皆提升，違約率自然低，在美國企業狀況良好下，高收益債仍有甜頭。

鉅亨基金交易平台指出，根據統計數據，12 月 20 當周，全球債券基金單周遭淨流出 33 億美元，為近一年來債券型基金最大規模的淨流出。主因投資人擔心美國稅改法案正式通過，明年共和黨將轉戰擴大基礎建設及相關支出的法案，美國經濟成長率及物價年增率可望高於今年水準；加上聯準會已經開始縮減資產負債表，投資人擔憂美國公債殖利率因此升高，而率先賣出債券基金。

鉅亨基金交易平台進一步指出，政府債券可依到期年限分為長期及短期公債，其中短期公債與聯邦準備利率關聯性較高，當聯準會升息速度加快時，短期公債殖利率往往反應最激烈；長期公債則與經濟成長率預期密切相關，當投資人預期未來經濟成長強勁時，長期公債利率則跟隨上漲。雖然美國目前物價年增率仍低於目標，但隨著油價的反彈，明年物價年增率緩慢回升的機率較高，也讓聯準會有更多理由加快升息的步伐，這些狀況主要不利於美國公債價格。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪認為，儘管美國公債價格明年下跌機率較高，但投資人不該把高收益債券與之混為一談；今年美國政府公債僅上漲 2%，而全球高收債及美國高收益債分別上漲 9.8% 及 7.3%，表現有明顯差距。美元高收益債券投資主體多為公司，只要發行公司財務沒問題、不違約，債券投資人就可以拿回本金。

尤其美國企業股票盈餘年增率與美元高收益債券利差間走勢相仿，當企業越賺錢，違約率自然較低，美元高收益債券價格也因此上漲。不論從目前的盈餘年增率或明年預估值來看，美國企業獲利狀況良好，短期內企業大量違約機率不高，因此持續看好美元高收益債券。