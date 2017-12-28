〈2018投資雷達〉比特幣「瘋」潮 是泡沫還是未來？

比特幣在 2017 年掀起全球投資熱潮，甚至被稱為「黃金 2.0」，但是泡沫化的聲浪也此起彼落，比特幣「瘋」潮到底是泡沫還是未來？投信業者認為，虛擬貨幣的確漸受全球關注，但是現在比特幣已經漲多，跟進小心血本無歸。

比特幣今年以來價格暴漲暴跌，12 月初才 1 萬美元，17 日一度逼近 2 萬美元的新天價，但之後反轉急速下跌，開始轉向跳水當周、一個禮拜就崩跌 24%，且跌勢未止，被外媒形容成「血洗式」崩盤。

元大投信總經理劉宗聖指出，近年區塊鏈、比特幣等虛擬貨幣，因為金融科技發展而興起，部分原因包含 2008 年金融海嘯後，金融業生態轉變，如央行過去利用貨幣政策進行宏觀調控，但金融海嘯促使全球央行執行量化寬鬆（QE），虛擬貨幣順勢崛起，並引發全球金流創新。

劉宗聖進一步表示，區塊鏈技術在國外已深入到實務應用；美國芝加哥期權交易所（CBOE）與芝加哥商業交易所（CME）都將發行比特幣期貨商品，代表虛擬貨幣漸受全球關注，許多投資銀行也開始研究，未來證券市場正式接軌，可望創造新金流、交易流、產品流與資訊流。

元大投信副投資長吳宗穎認為，由於比特幣發行量有限，在高度通膨的國家引發瘋搶，代表政府大量印鈔下，市場對貨幣不信任感增加，造成「錢越來越不值錢」。

不過，吳宗穎也提醒，就短期虛擬貨幣價值大幅拉高的情況而言，未來對比特幣看法仍要相對謹慎，現在跟進可能有血本無歸的風險，不如將部位適度分散到實質資產，搭配印尼、印度公債等，不必擔心國家會有泡沫或倒閉的風險，當未來兩年出現較佳進場點時，再將實質資產獲利了結，轉換到具高殖利率、高收益題材，以輪動方式，提高長期報酬。