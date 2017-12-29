【異動股】紫光控股(00365-HK)今日繼續走強

紫光控股(00365-HK)現報5.32元，升0.42元，升8.571%。成交2060萬股，涉資1.11億元。

清華大學旗下的紫光控股聯手同系企業狂吸聯想控股(03396-HK)後，紫光控股與聯想控股股價走勢靚，紫光控股過去兩個交易日累升逾1.5倍。

紫光控股今日繼續走強。

紫光一周斥資1.8億元入股聯控、中芯(00981-HK)，帳面淨賺逾3000萬元，並「槓桿」起公司市值兩日大增44億元。

綜合投資界分析，紫光股份實際流通量低，除卻多名主要股東外，街貨僅約12%，以昨日開市前計，價值僅約5億元，相對昨日6億元成交，供求明顯失衡，觸發股價容易大上大落。

宏高證券投資經理梁杰文對《經濟日報》稱，他認為半導體加價、聯控交易帳面盈利不俗等基本因素以外，紫光流通量偏低是升市主因。

梁杰文相信，股份流通量低下，難有大戶先行坐貨舞起股份升跌，僅是資金互相追逐，認為紫光具清華背景，易吸引內地資金關注，短綫難言見頂，但投資者要抱冒險心態貼市買賣。

繼周三單日股價急升56%至2.99元，紫光昨日股價續大幅波動，早市大升24%後，下午2時起升幅突加劇，40分鐘內由4.13元抽高至逾6元，相當於按日升1.2倍，但僅6分鐘高位回落33%至4.39元，尾市回升至4.9元，全日升64%，交投增至6億元，最新市值約71.3億元。

紫光上周四、五公布，於12月19至22日連續4日入股聯控，累計買入451萬股，涉資1.35億元，每股均價約30元。聯控股價升至逾兩年高，昨再升2.9%至35.6元，紫光帳面淨賺2,500萬元，連同上周披露買入中芯，紫光另賺545萬元。

清華系並非單循紫光控股增持聯控，據聯交所股權披露資料，清華經多家子公司於本月下旬多番增持聯控，21日至今場內累買約1,380萬股或3.53%H股，涉資4.34億元，平均作價31.4元。以昨日聯控收市價計，清華系一周帳面賺逾5,800萬元。連同原先持股，清華系目前持有7.07%聯控H股。

紫光集團是清華大學向外投資的旗艦之一，近年四出到台灣、美國收購多家電子零件及技術公司，涉資數以十億美元計。據報道，紫光集團2014年也獲半導體龍頭Intel入股15億美元，持股約20%。

紫光集團去年入主日東科技，「借殼」易名為紫光控股，除了電子零件組裝SMT裝備製造業務，也從事金融投資，主力投資科網股。

據中期報告，公司期內曾買賣騰訊(00700-HK)、中芯、中興(00763-HK)等股份，但期內投資損失約205萬元。

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