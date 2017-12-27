蘋果多空消息雜亂 分析師：關鍵在中國銷量

蘋果 (APPL-US) 股價周二受挫，多位分析師發表蘋果砍單及預期銷量不佳的言論，投資人也被各項消息搞得眼花繚亂。有專家認為，關注的重點應該放在 iPhone X 在中國的銷量。

據《CNBC》報導，科技投資公司 GGV Capital 的 Hans Tung 表示，由各相關報導，iX 未來賣得如何，獲得相當多的關注。但看看 iX 在中國早期銷售的情況，目前看來，成績令人驚喜。

自上周末之後，蘋果多空消息占據相關媒體頭條。《Barron's 》發布封面故事看漲蘋果，認為蘋果市值可在明年突破 1 兆美元。樂觀人士因此獲得激勵，但看空者也大喜，相信這可能是「封面詛咒」的看跌信號。

隨即，台灣《經濟日報》援引供應鏈消息，表示蘋果大幅調降下季 iPhone X 銷售預期，砍單近 4 成，也帶來了蘋果利空的賣壓。

蘋果通常不會回應傳聞，不過執行長庫克 (Tim Cook) 在本月較早時表示，對 iPhone X 在中國出現的需求，感到無比開心。而每年的農曆新年假期，一向為蘋果在中國帶來銷售成長。

儘管如此，《路透》指出，社群媒體在 iPhone X 的熱度，不及 2014 年 iPhone 6 的水準。GBH Insights 分析師 Daniel Ives 則告訴《CNBC》，他在中國看到 iX 的弱點，由於價格過高，使得 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 相對來說更具吸引力。

Tung 指出，如果蘋果不增加更多的突破性功能及設計，他們在中國的發展會愈來愈困難。Android 陣營的華為及 Oppo 能提供更便宜的手機，而微信則為用戶提供愈來愈多的可用軟體。

即使如此，Tung 認為，iPhone X 仍有一些上升的驚喜，例如 Face ID 。愈來愈多的「段子」用 Face ID 為哏，這說明這個功能已經流行起來。

Gerber Kawasaki 財富及資產管理公司 CEO Ross Gerber 認為，蘋果想創造更優質的體驗，為此還延後的 iPhone X 的銷售時間，目前至少就中國的情況來看，還算賣得不錯。