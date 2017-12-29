中飛租賃(01848-HK)訂購50架空客A320neo飛機

中國飛機租賃集團控股(01848-HK)宣佈集團與空中客車公司簽署協議，訂購50架空客A320neo系列飛機，總目錄價格約為54.2億美元(相當於約422.8港元)。該批空客A320neo飛機將於2023年分階段交付。

加上該新增訂單，中飛租賃與空客的累計訂單將增至202架，這一矚目成就再次證明中飛租賃與空客間長久穩定的合作關係。待達成若干條件下，本集團將於2018 年1月份購買額外15架空客A320neo系列飛機。

中國飛機租賃首席執行官潘浩文表示：「中飛租賃機隊將再添加50架在燃油效率、安全性和舒適性都表現出色的A320neo飛機，對此我們感到非常驕傲。自中飛租賃成立以來，我們始終與空客保持著密切且互動的合作關係，此次訂購是雙方互信互進的再次力證。這次大宗採購將大幅擴大中飛租賃的機隊，並進一步鞏固我們作為飛機全產業鏈解決方案供應商的地位。目前，我們機隊中的大部分飛機都是向飛機製造商直接訂購，這將仍是我們今後獲取新飛機的主要來源。」

充足的訂單，加上多元化的渠道(包括購買後租回、資產包交易)購買備受歡迎的飛機機型，中飛租賃機隊不斷增長，並已於今年躋身百架飛機規模行列。伴隨全球足跡的不斷拓展，本集團正跨入企業發展的新階段。為了支持下一步發展，中飛租賃擬利用其已建成的機隊和客戶群、成熟的資產管理能力、在全球航空產業鏈方面的專長以及全球航空夥伴網絡，推出全新的融資平台。

集團擬與夾層融資機構按20%比80%比例（注入資金與股權比例相同）成立一間飛機投資實體，投資於連租約的飛機資產包。新平台將進一步拓展本集團的資產管理能力，分散風險，優化機隊組合，與此同時積極把握機構投資者對具有長期穩定現金流的飛機資產不斷增長的需求。這也將豐富中飛租賃的飛機全產業鏈解決方案，為包括新飛機，二手飛機和即將退役的飛機提供服務。

潘浩文續指，「該新平台將成為另一融資渠道，助力中飛租賃的全球拓展。新平台亦將有利於本集團逐步向輕資產化業務模式轉變，有效滾動股本，以擴大本集團管理的飛機資產。隨著資產負債表壓力得以減輕，中飛租賃將有更大的靈活度，專注於飛機服務和管理的核心競爭力，為股東創造更好的回報。」

實體首次注入的窄體飛機組合的市場評估價值約為8.26億美元(相當於約64.4億港元)。實體飛機組合的資產規模目標將於債券融資文件簽立日期起兩年內增至14億美元(相當於約109.2億港元)。

為推動實體成立及開始營運，中飛租賃將從其機隊向實體注入總共18架飛機。於籌資期間，實體可向中飛租賃或其他飛機賣方收購額外飛機，總數不超過25架飛機。此外，中飛租賃將擔任實體的服務商，為實體提供飛機和租賃管理服務，並於擔任服務商期間，擁有為實體創造任何飛機收購機會的獨家權利，包括由本集團向實體出售任何飛機或由實體向第三方賣方收購任何飛機。

實體將待於2018年1月18日舉行的股東特別大會上獲股東批准後成立。

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