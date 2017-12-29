港交所(00388-HK)周松崗：已有逾10家新經濟公司研來港上市

香港交易所(00388-HK)將於明年中在主板引入「同股不同權」(WVR)公司上市。主席周松崗透露，現時已接獲超過十家新經濟公司查詢，探討來港上市的可行性，當中包括第一及第二上市，他們主要是內地新經濟公司。他又直言，新經濟公司上市是港交所明年最大機遇之一，對交易所很重要。

周松崗接受《東方日報》訪問時表示，有很多新經濟公司正與港交所接觸，查詢來港上市的可行性，他沒有評論是哪些公司，只表示以內地新經濟公司為主，當中包括從事網絡平台、生物科技等業務。

他認為箇中原因是這些公司的品牌都是亞洲所認識，同時他們也憂慮在美國上市的訴訟風險。

港交所本月中宣布為WVR公司上市「開綠燈」，容許市值達100億元以上的WVR新經濟公司上市，同時放寬已在美國上市的內地大型WVR公司來港第二上市。市場相信，港交所除希望吸引阿里巴巴及京東等「回流」香港第二上市之外，對於未上市的內地科技「獨角獸」如小米、螞蟻金服及滴滴出行等都是港交所招攬對象。

周松崗直言，新經濟公司崛起是「潮流不可擋」，未來經濟轉型將不再依靠有形資產，而是創新的業務模式，這股大趨勢已愈來愈明顯。「現時成功的新經濟公司多是來自硅谷及內地公司，相信未來20、30年成功的中國或亞洲新經濟公司數目比歐美更多。」

再者，儘管新經濟公司愈來愈多，但他們的集資渠道依然有限，以WVR公司為例，目前只可在美國上市，但有些公司可能不想在美國上市，擔心會「水土不服」，因此香港需要設有新的上市機制去吸納中國及亞洲新經濟公司來港上市。

他又指，2013年、2014年時阿里巴巴想來港上市，但當時市場對WVR意見分歧，但今次WVR諮詢，市場明顯有很強共識要吸納這些公司，這有利港交所推展下一步工作。

問及WVR公司會否成為新常態？周松崗表示，WVR公司在港上市設有很多條件限制，港交所會「守住門口」，確保來港上市的WVR公司質素。他又認為，有關限制措施已很平衡，相信對大部分人是可以接受。

今年香港新股市場集資額未能「三連冠」成為全球第一，明年可否靠新經濟公司上市「翻身」，重奪全球「一哥」地位？周松崗說：「當然想，但不會犧牲質素。我們是要爭取成為最好的上市集資平台，這樣自然就有很多公司會想來上市。」

回顧今年市場，雖然港股成交轉強，但同時「老千股」問題愈趨嚴重，執法機構「打老虎」行動升級。周松崗認同執法行動對市場質素提升有幫助，並用「每條村必須要有教堂、學校及警察」作比喻，指一定會有壞分子，金融市場都一樣，因此必須要「三管齊下」，如有違規必須要執法。

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