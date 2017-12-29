北京燃氣藍天斥約12億港元購曹妃甸LNG接收站29%股權

香港，中國 - Media Outreach - 2017 年 12 月 28 日 - 北京燃氣藍天控股有限公司（「本公司」或「北京燃氣藍天」，連同其附屬公司統稱為「本集團」，港交所股份代號：6828）欣然宣佈，本公司與北京燃氣香港（北京燃氣集團間接全資附屬公司）及北京燃氣集團訂立收購協議，據此，本公司有條件同意收購目標公司全部已發行股本，代價為人民幣 10.08 億元（相當於約 12.04 億港元），將由本公司按發行價每股代價股份 0.50 港元發行約 24.08 億股代價股份償付。

北京燃氣香港擁有本公司約 26.87% 已發行股本，緊隨收購事項完成後，北京燃氣香港將持有本公司經發行代價股份擴大已發行股本約 41.24%。

目標公司為北京燃氣香港全資附屬公司，其間接擁有中石油京唐 29% 股權，而中石油昆侖燃氣有限公司及河北省天然氣有限責任公司分別擁有其 51% 及 20% 股權。中石油京唐主要業務包括：為船舶提供碼頭設施；在港區內提供貨物裝卸、倉儲服務，以及提供裝車服務等；及液化天然氣（「LNG」）的接收、儲存並重新汽化。

中石油京唐的液化天然氣接收站位於河北省唐山市曹妃甸工業區，是華北一個重要的天然氣供應設施。該接收站包括碼頭、接收站（規劃總接卸能力每年 1,000 萬噸）及外輸管道，陸域面積約為 48 公頃，用海面積約為 135 公頃。進口 LNG 經接收站氣化後，通過唐山 LNG 外輸管道輸送至永唐秦管道，向西接入陝京二線管網，向東接入東北管網，是京津及華北地區天然氣管網的重要配套設施。另外，中石油京唐亦透過分銷商供應 LNG 予周邊區域，如唐山、承德、天津及秦皇島等地區。中石油京唐不僅擔負著北京市天然氣的保供任務，同時也對國家進一步推動京津冀「煤改氣」進程以及優化天然氣綜合使用，提供更充足的氣源保障。

根據中石油京唐按照「國際財務報告準則」編制的未經審核財務帳目，於截至 2017 年 9 月 30 日止 9 個月，其錄得淨利潤約人民幣 436.72 百萬元，於 2016 年全年，其錄得淨利潤約人民幣 168.95 百萬元。中石油京唐於截至 2017 年 9 月 30 日止 9 個月共氣化約 28.6 億立方米天然氣，於 2016 年全年共氣化約 24.9 億立方米天然氣。

集團聯席主席及執行董事鄭明傑先生表示：「目前，中國大部分燃氣分銷商及民營企業均無法取得 LNG 碼頭使用權，我們預期收購事項將可進一步保障本集團的天然氣供應來源，提升 LNG 進口議價能力，為集團 LNG 進口業務打下基礎。展望未來，煤改氣及清潔採暖將成為地區天然氣行業的重點市場機會，收購事項有助本集團進一步佈局液化天然氣全產業鏈的戰略，形成本集團各業務板塊間的協同效應，並提升本集團的競爭力及整體盈利能力。」

關於北京燃氣藍天控股有限公司

北京燃氣藍天控股有限公司（「北京燃氣藍天」）為專注於天然氣產業鏈中、下游發展的綜合天然氣供銷商及運營商，主要從事的天然氣業務包括（1）建造及經營車用壓縮天然氣（「壓縮天然氣」）及液化天然氣（「液化天然氣」）加氣站；（2）建造天然氣接駁管道，並通過供應管道燃氣以經營城市燃氣項目；（3）直接供應液化天然氣予終端用戶，如工業用戶；及（4）壓縮天然氣、液化天然氣和液化石油氣的貿易及配送。

本集團順應「一帶一路」國策，專注於經營及投資天然氣業務，積極拓展業務發展和佈局，持續逐步擴大運營規模。目前，集團在中國的業務覆蓋東北地區、華東地區、中南地區及西南地區的多個省份，包括遼寧省、吉林省，山東省、山西省，安徽省、浙江省、湖北省、貴州省、四川省及海南省等。未來，本集團將持續以「發展清潔能源，提升客戶價值，共創美好藍天」為使命，繼續積極投資和發展天然氣業務，全面參與天然氣產業價值鏈的發展。