【異動股】芯片概念股集體反彈拉升 北京君正(300223-CN)漲停

今日早盤，芯片概念股集體反彈拉升，截止發稿，北京君正(300223-CN)漲停報35.44元，亞翔集成(603929-CN)漲9.75%報26.01元，士蘭微(600460-CN)漲6.74%報15.20元，韋爾股份(603501-CN)漲6.16報%41.94元，聚燦光電(300708-CN)漲超5%，盈方微(000670-CN)、楊傑科技(300373-CN)漲超4%，景嘉微(300474-CN)、江豐電子(300666-CN)等集體走強漲超3%。

首創證券分析認為，人工智能的發展基礎涉及到計算能力、算法和數據。目前中國最明顯的一個短板是計算能力的國産化，即 AI 芯片國産化。為達到2020年目标AI芯片領域需要有快速進步。從集成電路行業來看，受國家政策的扶持和大基金的帶動，制造業的發展較快。大基金在明年很可能將加大對設計業的投入，尤其是國家戰略新興行業的芯片設計。綜合以上的分析，認為AI芯片領域，尤其是芯片設計在中長期會取得快速的進步。

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