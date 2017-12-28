沙國王儲大手筆採購 有人說偽君子 也有人說不算什麼

近來有系列報導，涉及沙烏地阿拉伯大權在握的王儲 Mohammed bin Salman-- 一位公開宣稱反貪腐的鬥士 -- 大肆採購不動產，藝術品與遊艇等事。

對某些人而言，這類花費是虛偽的象徵，也威脅到王儲的合法性。不久前，他才執行了一項反貪腐計劃，將多位沙國王子，官員與商人收押在利雅德 Ritz-Carlton 酒店。

但對另外某些人而言，這類採購是合法的投資，對這位未來的國王而言，並非不尋常。

這位 32 歲的王儲讓人又愛又恨，也吸引了金融界的注意。首先，他繼承了父志，領導沙烏地阿拉伯的經濟轉型計畫，還執行了反貪腐行動，直掃到多位皇族高層。

因而，他的每一項行動都遭到仔細檢驗，找尋沙國是否出現動亂跡象。本月，紐約時報的二篇報導讓分析師有了評論的話題。

第一，該報報導，一副達芬奇畫作 "救世主" 以 4.503 億美元記錄高價賣出，即與他有關。下一週，時報又指他以 3 億美元買下了法國路易十四城堡。該報還提及他於 2015 年以約 5 億美元購買的遊艇。

沙國政府拒絕對紐約時報談論有關城堡的事，但駁斥了沙國皇室為他買下達芬奇畫作的報導。

在布希總統任內擔任美國駐沙國大使的 Robert Jordan 說，對照反貪逮人的行動， 購買城堡與遊艇，與王儲的社會與經濟改革行動，完全不相符合。

他於週三告訴 CNBC 說，沙國王儲缺少判斷，缺少自覺，讓人震驚。