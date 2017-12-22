〈2018投資雷達〉設備交期長達1年 被動元件供需缺口難解

被動元件 MLCC(被動元件積層陶瓷電容) 從 2017 年中開始出現供給缺口，展望 2018 年，龍頭廠國巨 (2327-TW) 表示，目前產業雖然有擴產計畫，但是設備商的產能都被利基型設備包走，大宗 MLCC 即使有意擴產也沒有設備可以使用，因此 MLCC 供需缺口依然難解。

在漲價題材帶動下，MLCC 相關概念股包含國巨 (2327-TW)、華新科(2492-TW) 與信昌電 (6173-TW) 等，都可值得留意。

網通廠中磊 (5388-TW) 也指出，相較今年新台幣至今較年初升值約 7%，被動元件等零組件在內的漲價，才是更要克服的問題。

產業人士指出，目前被動元件的供需是屬全面性的缺貨，其中利基型產品的供給缺口大約有 20%，也因此，日系廠商都將擴產目標鎖定利基型產品，設備廠產能也多優先供應日系廠商，讓一般型 MLCC 就算有意擴產，也根本搶不到設備。

更何況，現在一般型 MLCC 的缺貨狀況，主要是因為日廠退出，而日廠轉向的車用、工業用領域，台廠也有意搶食，換言之，擴充一般型 MLCC 產能並非是廠商的首選，也讓一般型 MLCC 的供需缺口更難解。

國巨董事長陳泰銘也指出，因為需求大於供給，所以大家都處於降低庫存的狀況，過去安全庫存約 75 天到 90 天，現在安全庫存已經降低到 45 天，在供貨持續不足的狀況下，庫存水位還會向下降，如果降到 30 天以下，就有可能會採取以價制量。

產業人士表示，國巨在 2017 年連續 4 度調漲報價，除了第 1 次是反映成本及新台幣匯率急升的問題外，後面的漲價都是因為安全庫存持續下滑的以價制量策略，2018 年漲價機率很高。法人預估，2018 年被動元件漲價的時間點，有可能會落在第 2 季，也就是消費性產品又重新進入新品拉貨之際。