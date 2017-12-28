〈台幣頻升高〉收盤價創4年新高 短線支撐下移至29.8元

台北股匯市今 (28) 日雙漲，不僅台股加權指數在摩台指結算下並未受到壓抑，反而獲多方力拱終場反彈 80 點收在 10567 點，新台幣更飆升 1 角收 29.84 元，創 2013 年 12 月中旬以來新高收盤價位，為市場期待的元月行情大添柴火。

匯銀人士指出，今日全場幾乎都是拋匯力道主導，外資匯入亞洲市場動作超出預期，是新台幣強升主因。

新台幣究竟升到哪？不僅出口廠商高度關注，投資人也非常關心，事實上，一般智庫機構預測明年聯準會至少升息 3 次，長期美元仍將偏強，非美貨幣要不斷走強並非易事，連央行官員也不諱言「銀行操作就是哪裡利率高資金往哪裡走」，因此，匯銀人士預估，短線新台幣可先觀察 29.8 元附近是否有守。

但匯銀人士認為，從今日主要亞幣匯價來看，韓元升幅超過 0.5%，日圓升幅逾 0.4%，就連人民幣升幅也和新台幣差不多達 0.3%，星元升逾 0.1%，新台幣並非獨強，再從收盤前新台幣站回 29.8 元價位的走勢來看，顯然央行仍緊盯匯率動態，應不至於繼續急升。

新台幣今日以 29.937 元、升值 0.3 分開出後，升值幅度不斷擴大，不僅早盤直接衝破 29.9 元心理大關，午盤過後甚至升破 29.8 元價位，最高一度來到 29.75 元，升值多達 1.9 角，直到收盤前半小時才拉回 29.8 元之上。

新台幣兌一美元終場以 29.84 元作收，升值 1 角，升幅 0.33%，台北外匯經紀公司成交值略放大至 8.73 億美元，全日高低價差 1.87 角。

匯銀人士指出，儘管部分外資放假但匯入資金仍相當積極，主要是因近期美元指數持續趨於弱勢，使主要亞幣皆再度轉強，不排除在元月外資歸隊後，新台幣繼續偏強。