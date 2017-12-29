紐約匯市─美國債券殖利率下挫 美元指數下跌至數週低點

美元週四下跌，擴大近來的疲弱走勢，美元兌英鎊，兌歐元與兌澳元，壓力尤其沉重。美國債券殖利率大幅下降，為美元帶來壓力。

今日交易仍清淡，許多投資人等待新年假日後，才會重返市場。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.4% 至 92.640。今年以來，美元指數下跌 9.3%，可能創下自 2003 年以來，跌幅最大的一年。

歐元上漲至 1.1946 美元，紐約週三尾盤報 1.1896。2017 年，歐元上漲了 13.5%。

英鎊上漲至 1.3447 美元，週三尾盤報 1.3400。今年以來，英鎊上漲了 8.9%。

美元下跌至 112.93 日元，週三尾盤報 113.25。

美國債券殖利率下降，為美元週四疲弱的原因。週三，10 年期債券殖利率創逾三個月來，最大單日降幅。

上週，美國債券殖利率則上升。投資人賣出債券，因擔憂共和黨稅改法案可能引發通貨膨脹上升，迫使聯準會 (Fed) 於 2018 年更積極升息。這種情況對債券屬利空，對美元則屬利多。但分析師現在相信，債券賣壓過度，因而重新進場買回。

Fed 升息的預期，並未能拉抬美元。今年以來，美元指數下跌了 9.3%。

今年以來，歐元兌美元上漲 13%，可能進一步走高。因預期歐洲央行於 2018 年將縮減量化寬鬆計畫。歐洲利率上升，將能支撑歐元上漲。

分析師說，來到 2018 年，投資人對美元仍看空。外國央行緊縮信用，將能支撑其貨幣上漲。美國稅改法案有助支撑經濟，但可能不足以讓美元升值。

經濟數據方面，美國上週初次申請失業金人數持平於 24.5 萬人，接近歷史低點。美國 11 月商品貿易赤字上升 2.3%。

芝加哥 12 月採購經理指數上升至 67.6，11 月為 63.9。