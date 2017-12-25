2018經濟可望持續復甦 中國工業成長目標上看6%

路透報導，中國工業和信息化部部長苗圩表示，2018 年主要預期目標是，全國規模以上工業產值成長 6% 左右，規模以上企業單位工業產值能耗下降 4%，並重點堅持創新驅動發展，深入實施 “中國製造 2025”；發揮消費和投資作用，促進工業經濟平穩成長。

工信部官方微博 -- 工信微報週一刊登苗圩在 2018 年全國工業和信息化工作會議上的說法稱，明年預期單位工業產值用水量下降 4.5%；電信業務總量、網路業、軟體和資訊技術服務業收入分別成長 50%、30% 和 13% 左右。

「總的來看，明年世界經濟有望繼續復甦但仍將波動徘徊，突發性風險始終存在。中國經濟持續發展具有許多有利條件，但也面臨諸多矛盾困難和問題。」



他認為，中國經濟外有發達國家 “再工業化” 和發展中國家工業化進程加快的雙重擠壓，內有生產成本上升、產業增速放緩、投資低迷等挑戰，中小企業和部分地區經濟下行壓力加大也需要密切關注。



他預計今年中國全年全國規模以上工業產值成長約 6.5%，單位工業產值能耗下降約 4%，軟體和資訊技術服務業收入成長 14%，電信業務總量成長 69%，網路業收入成長 40%。



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