「看對、押大、抱長」　讓他從賠光2百萬到賺回3千萬

撰文 / 今周刊 林心怡

25 歲就因投資賠光 2 百萬元資金是什麼感受？別怕！只要懂得修正投資缺失，10 年後，你也有機會累積 3 千萬元的身價。從月薪 3 萬 5 千元的上班族做起、現年 35 歲的張捷就辦到了！「贏在修正」的投資經驗，讓他更早邁向財富自由的殿堂。

放眼張捷 2017 年的戰績，可說是豐收的一年。他認為只要產業買對，就不怕買貴！細數他持有大賺的標的，包括高速傳輸晶片大廠譜瑞、矽晶圓廠合晶、做 MOSFET（金氧半場效電晶體）的大中、捷敏、NOR FLASH（編碼型快閃記憶體）的旺宏、AI 概念股的創意等，整體資本利得就超過 7 百萬元，這還不包括每年穩健收息約 70 萬元的長期投資。但在成為股市贏家前，張捷也歷經了大大小小的交易策略修正。

啟示一：投資沒紀律，賠光 2 百萬積蓄

原來，老家在台南的張捷早在就讀研究所期間，就開始學習投資，當時醉心技術分析的他，帶著打工存下的 20 萬元開始勇闖期貨。2008 年金融海嘯前適逢台股大多頭，憑藉著初生之犢不畏虎的膽識，重押台指期不到 1 年的時間，他就滾到了 2 百萬元的資金。然而半吊子的交易計畫，卻因看錯趨勢，又投資押大、押滿，捨不得停損，而失了方寸，不到一個月就賠光了資金。

「當時我賠到整個頭皮發麻，試想，一個 25 歲在讀學生，遇到行情反轉，10 分鐘就可以賠個 6、7 萬元，你怎麼砍得下手？」沒想到，就這麼等一下、拗一下，幾十萬元就沒了。於是想翻本的不甘心，讓他失去理性，急切地見到台指期止跌拉高又放空被軋，多空來回呼巴掌，很快地就賠光資金，被打回原形。

張捷自己事後深切地反省到，沒有正確投資邏輯與交易計畫的投資，就好比賭博，一開始賭本不大時，買什麼賺什麼，之後覺得自己很神，等到新手好運不再，往往就會過於樂觀。一次重押不打緊，但看錯行情卻不甘停損，往往一次輸光賭本，然後還得再花一倍的力氣才能翻身。

資本輸光了怎麼辦？為了瞞著家人不讓他們擔心，當時還在念書的張捷只好兼職賣保險，並且省吃儉用累積投資資本。張捷說，2008 年剛進證券業當研究員時，適逢金融海嘯過後、人事緊縮之際，於是手上必須關照的產業線路很廣，舉凡晶圓代工、DRAM、半導體、LED、網通、電子零組件都是他的觀察範疇。

張捷回憶，剛入行時，可說是自己的練功期，雖然每天土法煉鋼地研究產業、call 公司，下班後，勤做投資筆記，將所閱讀的投資理財書籍做成書摘便於複習，但因為身上沒什麼錢，反而在「多看少做」的沉潛期中，躲過 2008 年大盤從 9309 點到 3955 低點的大空頭修正。

然而，機會總是留給準備好的人。他盤算著，當時月薪 3 萬 5 千元，加計兼職賣保險收入，年收入勉強破百萬元。於是存了 2 年的錢，他終於又有投入股市的資本，剛好掌握到 2009 年第一季電子業開始補庫存、逐漸出現拉貨潮的好時機，加上守紀律、有計畫的交易策略，才短短 5 年，就滾出千萬元財富。

來源：《今周刊》 1097 期

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