重懲違法加班！這3條勞基法能把惡老闆關入大牢

撰文／今周刊 呂苡榕

對於違反工時規定的資方，《勞基法》頂多課以 2 萬到 1 百萬元台幣的罰鍰，除了增加刑責嚇阻資方違法，增加勞工檢舉的途徑，也能讓違法資方浮出枱面。

《勞基法》修法吵得沸沸揚揚，行政院強調這次修法著重在給予工時調整更多彈性，對於雇主強迫勞動、違反工時規定的行徑卻沒有增加罰則，引來部分質疑聲音。

不過翻開《勞基法》，其中有三條法規明確訂定雇主刑責，能將逼迫員工勞動的惡老闆關入大牢，只是長期以來極少動用。而與勞工工時有關的罰則，卻僅有罰鍰，相較日、韓在違反工時規定上甚至課以刑責，台灣法令相對寬鬆。帶有刑責的三條法規分別是《勞基法》第 5、42、49 條第 3 項。

其中刑責最重者為違反《勞基法》第 5 條：雇主若以「強暴、脅迫、拘禁或其他非法之方法，強制勞工從事勞動」，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣 75 萬元以下罰金。

裁決認定嚴謹 10 年僅提 22 次

再來如果違反《勞基法》第 42 條，以及第 49 條第 3 項：勞工因健康或其他正當理由，不能接受正常工作時間以外之工作，雇主卻強制其工作；不得使女性於午後 10 時至翌晨 6 時之時間內工作，對惡老闆也可處 6 個月以下有期徒刑、拘役，或 30 萬元以下罰金。

白紙黑字的 3 條法規都給予《勞基法》將老闆送入大牢、失去自由的強大遏阻力量。不過實務上，三把利劍揮動的頻率，卻是少得可憐。

以違反第 5 條為例，近 10 年地方法院的裁判書中提到的次數僅有 22 次。且其中的 21 次案由多是因涉及毒品、販運人口、妨害性自主等違法情節，才衍生討論到是否適用《勞基法》的問題。

文化大學法律系教授邱駿彥說，由於「強暴、脅迫」在法院認定上相對嚴謹，因此實務上的確少見。「10 幾年前曾經有勞工告過一次，那次是雇主命人刺破勞工機車輪胎不讓他離開。後來告了，判了 6 個月，但可以緩刑。」

至於涉及「逼迫加班」的 42 條，光是要認定雇主有「逼迫加班」，就已有難度。曾協助竹科勞資糾紛的前新竹市議員高偉凱舉例，過去竹科一家廠商明文規定員工不加班就扣績效獎金，事後員工檢舉，「但勞檢員到了現場，卻僅說公司考績是依據員工表現，並無隨便扣除績效獎金。」

高偉凱無奈，「連公文、單據都清清楚楚，勞檢員也可以認定雇主沒有強迫加班，我們還能說什麼？」

雖然勞動檢查的次數，從 2010 年的 1 萬 300 次提高到 2016 年的 6 萬 7 千次，但檢查的質量卻未因次數增加而提升，強迫勞動、逼迫加班等違法情節，顯然並未因此浮出枱面。

且像是 2016 年台北市主動針對個別行業進行大規模專案勞檢，查核是否有潛藏枱面下的違法事項，事後勞動局官員透露，不少業者在勞檢後提請申訴。「還拿出一疊勞工自己寫的證明書，上面寫著『我沒有在加班，是在處理雜事』、『我留在公司是在等老婆』等，上面還有勞工簽名蓋章。」該名官員私下表示，這些證明書根本無法判斷是勞工自願還是被迫寫的，但勞動局也只能接受業者申訴，無法對業者進行裁罰。

對於勞檢該如何真正揪出違法？該名官員表示：「雖然資方提出勞工的證明書，但我們不能忽略工作現場勞資雙方間權力不對等的現實。勞動局也只能再思考如何更細緻地進行勞檢，像是勞工常態性的超過法定工時，即使他寫了證明書，我們都要再仔細檢核勞工究竟是不是在加班。」

現實上勞檢仍有其局限性，且雖然中央補助地方勞檢員薪資，但勞健保支出仍由地方政府負擔，這對財政困難的地方政府來說，是一筆不小開銷，因此在補充人力上，無法一次到位。

來源：《今周刊》 1097 期

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