日央行決策者綜述 竟有委員拋出「升息」的討論

週四 (27 日) 日本央行 (BOJ) 發布十二月利率會議的決策者觀點綜述，顯示日本央行委員已再度在十二月利率會議上，拋出「升息」、調整「購買 ETF」等敏感議題進行討論，席間有日本央行官員建議，日本央行可能需要考慮開始調整利率水準。

據 BOJ 週四 (27 日) 公布之綜述顯示，該名日央行官員指出，由於目前日本經濟和通膨預計將持續改善，故央行需要在通膨趨勢成形之前，出手調整利率水準。

目前日本央行仍在執行負利率政策，並定錨日債十年期殖利率在 0% 之水準，意即「殖利率曲線」定錨的貨幣政策，該央行委員認為，日央行可以在調整利率的初期，調整現行殖利率定錨的目標水準。

日債十年期日線走勢圖 (近一年以來表現)

此外，亦有日央行委員表示，日本央行應該開始檢討購買 ETF 之政策之成效，並且檢討該政策產生的副作用效果。

《路透社》報導，三菱東京日聯銀行資深經濟學家 Hiroshi Miyazaki 說道：「隨著日股上漲，日本的消費支出表現也同步走高，而日本央行的貨幣政策主要是著眼在利率之上，故提出檢討 ETF 購買政策的疑問，是很自然的事情。」

此前日本央行總裁黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 曾於十一月中旬時，向市場拋出反轉利率 (reversal rate) 一詞，反轉利率指的是，當寬鬆貨幣政策產生的效果從促進增長轉為抑制增長時的利率水準。

雖然黑田東彥強調，拋出反轉利率的討論，並不代表日本央行的利率政策即將翻轉，但市場經濟學家多數主流意見認為，這是日本央行在「暗示」現行貨幣政策可能轉向的一個轉捩點。