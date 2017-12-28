2017年全球巨富共賺1兆美元 許家印拿全球第二

鉅亨網新聞中心 2017年12月28號8點0分

摘要：據彭博億萬富翁指數，截至本周二，今年全球 500 位巨富的個人財富較去年合計增加近兆美元，中國富豪的財富增長規模為 49 個國家的富豪之中最大，許家印財富增幅僅次於目前富比世排名全球首富的亞馬遜 CEO 貝索斯。

沒有最富，只有更富，今年全球億萬富豪的身家又漲了一大截。

彭博億萬富翁指數顯示，截至本周二美股收盤，今年全球個人財富排名前 500 位的人士合計財富為 5.3 兆美元，較去年同期增加 0.9 兆美元，增逾 20%。

按國別看，上述彭博指數顯示，今年 38 位中國億萬富翁的個人財富合計增長 1770 億美元，較去年高漲 65%，漲幅為 49 個國家的富豪之中最大。

中國富豪之中，許家印的身家較去年猛增 259 億美元，增幅 350%，以美元計，個人財富增長規模僅次於亞馬遜創始人兼 CEO 貝索斯，貝索斯今年財富增長 342 億美元。

彭博的以上富豪財富大增數據不算意外，上周《富比世》公布，追蹤超過 2000 名億萬富翁的凈資產發現，從今年 1 月 1 日至本月 14 日，排名前十的億萬富豪凈資產合計增長 2040 億美元，是去年同期增幅 747 億美元的 2.7 倍。

目前貝索斯持有 8000 萬股亞馬遜股票，持股占亞馬遜總流通股本的 17%。在亞馬遜股價大漲推動下，貝索斯的個人財富分別在今年 7 月末和 10 月末兩度超越比爾蓋茲，問鼎世界首富。

今年稍早公布的一些報告已經顯示了全球財富高度集中的趨勢。

華盛頓智庫 Institute for Policy Studies 上月發布的年度報告稱，美國三大富豪：貝索斯、蓋茲和巴菲特合計財富相當於全美一半底層人口富的總和。

《福布斯》實時更新的 2017 年全球富豪排行榜顯示，截至發文，貝索斯個人資產凈值 993 億美元，再度超越蓋茲位居第一，排名第二和第三的蓋茲和巴菲特的個人資產凈值分別為 909 億美元和 851 億美元。

今年 10 月瑞銀與普華永道共同發布的《2017 年億萬富豪報告》顯示，去年全球億萬富翁的總財富較前年增長 17%，增至 6 兆美元，規模相當於英國 GDP 的兩倍。

報告顯示，去年全年中國億萬富豪增加 101 人，平均每三天誕生一位新晉富豪，但就財富總量而言，美國億萬富豪還占領先族群，合計財富 2.8 兆美元，全亞洲億萬富豪財富合計 2 兆美元。

報告的主要作者、瑞銀全球最高凈值客戶業務主管 Josef Stadler 評論稱，全球財富的集中程度不亞於 19 世紀末、20 世紀初葉的美國鍍金時代。

『新聞來源／華爾街見聞』