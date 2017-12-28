【權益變動】百德國際(02668-HK)獲馮國明增持4.724億股升至28% 成最大股東

港交所最新權益資料顯示，2017年12月19日，百德國際(02668-HK)獲股東馮國明以每股平均價0.22港元場外增持4.724億股，涉及資金10581.76萬港元。完成增持後，馮國明控制的騰樂控股持有百德國際8.12億股，比例由16.67%上升至28.00%。

百德國際(02668-HK)12月19日公布，配售協議及認購協議的所有先決條件已獲達成。因此，配售協議及認購協議已于2017年12月19日落實完成。

于配售協議及認購協議完成後，公司已向不少于六名承配人配發及發行3.27億股配售股份，相當于公司經發行配售股份及認購股份擴大後的已發行股本約11.27%; 向騰樂控股及黃世龍分别發行4.72億股及6325萬股新股。緊随配售及認購事項完成後，騰樂控股持有公司28.00%股權，為公司主要股東。其由越榮控股全資擁有，越榮控股由馮國明全資擁有。

配售事項及認購事項所得款項淨額約為1.92億港元，將用作償還貸款;收購物業以用作公司于香港辦事處;擴大集團之現有業務(包括放債、租賃業務、證券買賣及投資以及一般貿易)及集團之一般營運資金。

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