【IPO追蹤】正榮地産(02292-HK)招股價介于3.4-4.08港元 預計1月16日上市

綜合性房地産開發商正榮地産(02292-HK)今起至2018年1月8日招股，計劃發售10億股，香港發售股份占10%，90%為國際發售，另有15%的超額配股權。招股價介乎3.4港元至4.08港元(單位下同)，一手1000股，入場費約為4121.12元。該股預期將于2017年1月16日(星期二)主板上市。獨家保薦人為建銀國際，聯系全球協調人為建銀國際與國泰君安國際。

正榮地産專注于開發住宅物業，以及開發、運營及管理商業及綜合用途物業。截至2017年6月30日止六個月，正榮地産收益為80.85億元，比去年同期的54.05億元增加49.6%，已交付面積也由53.63萬平方米增加37.5%至2017年同期的73.75萬平方米。

以招股價的中間價3.74元計，假設超額配股權并無獲行使，預計股份發售所得淨額為37.4億元，倘超額配股權獲悉數行使則或約43.01億元。公司擬將其中60%用作開發公司現有物業項目或項目階段(即正榮‧濱江紫阙、南昌‧正榮府及武漢‧正榮府一期(A地塊))的建設成本;約30%用作償還大部分現有計息銀行及其他借款;約10%用作一般營運資金用途。

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