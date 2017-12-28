中國新城鎮(01278-HK)擬斥2627.1萬元設合營投資四川城鎮開發業務

中國新城鎮(01278-HK)公布，2017年12月28日，國開新城(公司全資附屬公司)與東泰華耀、東兆長泰簽訂合作協定，依照該協定，國開新城將與東泰華耀成立注冊資本金為人民币5838萬元的合資企業，其中國開新城及東泰華耀分别投資人民币2627.1萬元及3210.9萬元，并據此分别持有合營45%及55%股權;及國開新城以股東借款的方式向合資企業支付預付款。

東泰華耀由東兆長泰全資擁有，二者主要從事物業建設，合資企業擬主要負責項目的投資、開發和運營維護。項目位于四川省邛崃市，并將根據城鄉建設用地增減挂鈎的政策開展。國開新城于2017年5月中标。

公告稱，城鄉建設用地增減掛鉤，是指城鎮建設用地增加和農村建設用地減少相掛鉤，在保證項目區內各類土地面積平衡的基礎上，通過土地整理將農村的集體建設用地指標轉移到城鎮地區建設使用。2006年 4月，四川、山東、天津、江蘇、湖北五省市被國土資源部列為城鄉建設用地增減掛鉤第一批試點。通過建新拆舊和土地整理複墾等措施，最終實現建設用地總量不增加，城鄉用地布局更合理的目標。

四川省是全國首批試點地區，本次合作協定項下進行的交易令集團切入土地增減掛鉤這一城鎮開發業務，開拓新的城鎮土地的獲取方式。通過與行業夥伴的合作，參與項目的開發建設，本集團可以積累在此業務領域的經驗，同時通過股東借款和股權投資的方式，獲得合理的回報。

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