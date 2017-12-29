〈2018投資雷達〉光學元件應用擴大 車用、3D感測都是焦點

2017 年是光學元件廠最受關注的一年，股王大立光 (3008-TW) 股價一路上漲，最高達 6075 元創台股新紀錄，玉晶光 (3406-TW) 營運也轉佳，引發比價效應；展望 2018 年，光學元件廠營運受市場關注的焦點仍在車載光學元件大量運用，及 AI 人工智慧、3D 感測需求興起。

大立光投資 200 億元，在台中精密機械園區內二廠完工，並加碼 10.36 億元，在台中工業區工業 28 路購入 4000 坪土地及地上廠房，將作為未來公司在台中取得完整廠區擴廠案之用。大立光指出，這些新購入土地將投入生產鏡頭擴廠之用。

對台中精密機械園區內二廠的擴充計畫，大立光指出，目前仍依訂單需求持續進駐設備，由於光學元件目前訂單能見度也只有 1 個月，因此台中精密機械園區內二廠也將依訂單進度進行設備布建與擴增。

證券分析師張陳浩則指出，大立光目前面臨包括玉晶光、舜宇光學 (2382-HK) 等同業強力競爭，同時，來自塑膠、玻璃混合鏡片的鏡頭，也對大立光業績成長造成破壞力。

值得留意的是，大立光主要客戶蘋果在 2017 年推出的新世代手機 iPhone 8、iPhone 8 PLUS 及 iPhone X 產品，銷售狀況仍如一團迷霧，各方說法不一，在 2018 年仍是重要待釐清的重點。

亞光 (3019-TW) 及今國光 (6209-TW) 部分，兩大廠具玻璃、塑膠及非球面模造玻璃鏡片生產能力，積極在車用光學元件及手機光學變焦開發新市場，亞光董事長賴以仁指出，亞光目前具有每月 650 萬片研磨玻璃的生產能力，是最大優勢；同時，也規劃擴充非球面模造玻璃鏡片的產能。

先進光 (3362-TW) 則已打入 VOLVO 的車用環景系統需求，預計將進一步擴大到盲點偵測、偏離車道警示系統，也將對於 2018 年的營運產生極高挹注效果。

先進光電也因應需求提升，加快越南廠產能擴充計畫，預計明年第 2 季起，越南廠玻璃鏡頭產能將倍增。同時，看好筆電光學鏡頭及智慧家庭等需求，也正規劃台灣廠塑膠鏡頭方案。先進光目前產品應用不再過度偏重筆電領域，將全力在車用、手機、智慧家庭應用上衝刺，預計也將在 1 月的 CES 展中參展。

蘋果推出新一代 iPhone X 搭載 3D 感測及人臉辨識技術，手機晶片龍頭高通也宣布搶進 3D 感測市場，華晶科 (3059-TW) 董事長夏汝文指出，未來 3D 感測技術未來 5-8 年將維持榮景，除在手機之外，將擴大應用在安控、自駕車與智能家居等 3 大領域。

以數位影像晶片及數位相機開發起家的華晶科，在自手機雙鏡頭影像的系統開發，以及 3D 感測技術開發都有佈局，並已和美國半導體廠共同完成最新產品 晶片開發，並已進入測試，新晶片預計 2018 年第 1 季量產，預估最快在明年年中可以在市場見到搭載此晶片的智能家居產品。