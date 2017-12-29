〈房產〉全台2017年交易行情量成長10% 價微增2.7%

台灣房屋地產集團統計 2017 年全年集團內成交價量表現，今年整年和去年相較，買氣回溫最多是新北 17.7%，台北市 13.2%，桃園也有 12.5%，價格則呈現北漲南跌現象，整體成交量較去年增加 10.7%，價格則成長 2.7%。

台灣房屋統計顯示，今年成交價中，台南下跌 4.1%、高雄也跌 3.3%，台灣房屋指出，今年房市價格北增南跌，主要是因北部房市去年漲跌受政策性影響較為明顯，南部遲至今年才反應，不過震盪幅度有限，整體價量也都較去年有回溫。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，2017 年房市交易量比去年明顯增加，價格也維持在底部盤整，加上房貸利率走低，銀行向購屋者殷勤招手，購屋房貸門檻鬆，有助首購進場，2018 年整體房市交易量顯得「審慎樂觀」。

而就 12 月單月交易價量分析，台灣房屋統計 12 月較上月相比成交量多增加，量增最多在桃園 9.5%，次多是新北 9.1% 與新竹 8.4%；至於成交價格部分，高雄價增 2.6%，新北增 2.5%，其餘皆跌，七都量增 6.2%，價跌 0.6%。

張旭嵐表示，年底是傳統購屋旺季，買方量增，第 4 季帶看量和出價率比上季增加 30%，而不少屋主也把握年前買氣，讓價換成交以抱現金過年，因而和上月相較也呈現價格修正的走勢。

台灣房屋指出，觀察成交區域表現，台北內湖，新北三重，台中北屯等中價位區的中價位產品買氣增，不只首購族，有能力買新買好的換屋族群增加，趁價格修正之際，上調看屋總價帶，然後再大幅砍價至預算範圍。