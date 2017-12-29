台灣主要報紙重要財經新聞 2017年12月29日



台股今（29）日封關，封關前夕股匯市再見雙漲，尤其破底的股王大立光跌深反彈重回 4,000 元之上，外資連兩個交易日，期、現貨站在買超，台指期淨多單重回 5 萬口以上榮景，法人認為外資資金提前歸隊，預計 2017 年亮眼封關，2018 年將開出紅盤。

新台幣匯率連續 8 個交易日站穩 2 字頭，今（29）日 2017 年匯市封關，市場預期匯率將進一步挑戰升破 29.8 元關卡，預料在出口商年底最一個交易日拋匯需求可能傾巢而出，如果沒有人為干預，封關匯率將穩穩以 2 字頭作收，也是暌違 4 年後，匯率首度再以 2 字頭封關。

LINE 旗下行動支付服務公司 LINE Pay 昨（28）日宣布，投資一卡通票證公司，並成為主要股東，主要著眼電子支付領域，將加緊腳步在 2018 年發展相關應用

聯合報

出口商拋匯 台幣升 1 角

延攬經濟移民 國發會年後修法

LINE Pay 投資一卡通

經濟日報

台股今封關 外資提前歸隊

蘋單大戰 三星反攻 台積不怕

台幣升 1 角 年底意外戲碼

蘋果日報

後彭時代 外資瘋買台幣 測央行底線

大同現增案惹議 股東向北檢告發

財長預告 12 月出口雙位數成長

中國時報

三大重劃區拚案 震撼價搶市

都更條例修正添變數 都更案銳減

發紅包不必領現金 富邦首創

工商時報

台股封關 拚六線收紅

匯市今封關 新台幣挑戰 29.8 元

國發會擬新法 放寬經濟移民

自由時報