台灣主要報紙重要財經新聞 2017年12月29日

台股今（29）日封關，封關前夕股匯市再見雙漲，尤其破底的股王大立光跌深反彈重回 4,000 元之上，外資連兩個交易日，期、現貨站在買超，台指期淨多單重回 5 萬口以上榮景，法人認為外資資金提前歸隊，預計 2017 年亮眼封關，2018 年將開出紅盤。
新台幣匯率連續 8 個交易日站穩 2 字頭，今（29）日 2017 年匯市封關，市場預期匯率將進一步挑戰升破 29.8 元關卡，預料在出口商年底最一個交易日拋匯需求可能傾巢而出，如果沒有人為干預，封關匯率將穩穩以 2 字頭作收，也是暌違 4 年後，匯率首度再以 2 字頭封關。
LINE 旗下行動支付服務公司 LINE Pay 昨（28）日宣布，投資一卡通票證公司，並成為主要股東，主要著眼電子支付領域，將加緊腳步在 2018 年發展相關應用
聯合報
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經濟日報
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