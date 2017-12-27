【港股解碼】幾經周折上市路，康寧醫院要做A+H“精神病院”第一股

12月22日，中國證監會官網更新披露了港股上市公司康寧醫院（02120-HK）首次公開發行A股的招股說明書，康寧醫院計畫通過本次發行A股於上交所上市。一時之間，這家港股精神病院公司將在A股上市的消息成為市場關注的熱點，畢竟，康寧醫院若成功登錄A股，其便將成為橫跨京港的A+H“精神專科醫院”第一股！

根據康寧醫院招股書，此次公司計畫於A股發行不超過811.55萬股每股面值1元人民幣（單位下同）之新股，且不超過發行後總股本的10%。發行後公司總股本將不超過8115.55萬股，其中A股不超過6091.55萬股，H股2024萬股。公司預計此次發行A股所籌集金額約為1.93億元，擬用作相關醫院的搬遷擴建、新建及培訓中心建設等項目。

（截自康寧醫院A股招股書）

雖說康寧醫院此次曝光的回A上市計畫對市場來說正是新鮮熱乎的消息，但其實這家精神病院公司早在去年便已開始籌謀在A股上市，意圖打造屬於其“精神專科醫院”上市公司的A+H新格局。

A股上市不容易，IPO之路幾經周折

2015年11月20日，康寧醫院先於港交所上市。公司主營業務為面向精神和心理疾病患者提供全方位的專科醫療服務，其目前也是國內最大的民營精神專科醫院集團，擁有自營專科醫院10家並管理4家精神專科醫院、1家主要從事精神科業務的中西醫結合醫院、1家以老年康復科業務為主的綜合性醫院和2個精神科科室，而公司總院溫州康寧醫院還是中國目前唯一一家三級甲等民營精神專科醫院。

截至2017年6月末，公司擁有及管理的床位總數量為4150張，運營的醫療機構主要集中在長三角地區並已將醫療機構網路擴展至環渤海經濟圈及中國西南部等地區。

2016年5月27日，在港股上市堪堪半年之際，康寧醫院公告宣佈考慮申請公開發行A股及上市；2016年8月26日，公告宣佈董事會通過建議A股發售的決議案；2016年12月23日，康寧公告已就發行A股向中國證監會提交申請並獲中國證監會受理。然而所謂“好事多磨”，後因康寧計畫更換發行A股之法律顧問北京市天元律師事務所，公司於2017年3月28日向中國證監會申請自願中止A股發售審查，4月19日，中止審查申請獲中國證監會批准，是以，康寧回A上市的腳步停了一停。

5月26日，康寧公告已聘請北京海潤律師事務所為其新的A股發售法律顧問，並宣佈已於4月28日向中國證監會申請恢復A股發售審查，5月24日，公司收到中證監有關恢復A股發售審查的同意函。

然而7月17日，康寧再發公告稱由於新法律顧問海潤一名簽字律師離職，公司在7月4日自願向中證監二度申請中止A股發售審查並於7月13日獲得批准；8月9日，康寧終公告宣佈海潤已為公司A股發售指派兩位新簽字律師，公司於7月21日向中證監申請恢復審查並於8月8日收到中證監有關恢復A股發售審查的同意函；直到12月22日，中證監網站披露了康寧於12月15日報送的招股說明書，公司於A股上市計畫得以再度走上“正軌”。

這一路小意外頻發，倒顯得康寧衝擊A股IPO的進程頗為坎坷的樣子：

業績穩步增長，佈局A+H前景可期

說起來在港股上市已2年余的康寧，其業務表現及經營情況整體還是不錯的。就上市前後幾年公司業績來看，雖然毛利率方面在上市後連續下跌，但康寧的收入和淨利潤均連續錄得穩步且較為明顯的增長：

若此番公司順利發行A股並在上交所上市，實現中港兩地A+H聯動勢必能進一步提高康寧“精神專科醫院”第一股的品牌形象與優勢，以及公司聲譽和影響力；此外，如圖康寧早前在公告中所指，發行A股所籌資金也將為公司提供財務資源，使其進一步實現戰略目標並提高向客戶及患者提供更好服務的能力以及加強其市場領先的地位；當然，藉由A股上市提供內資股的流動性也將激發公司的增長潛力等。

那麼，拋開上述“技術”層面的影響，從行業本身來看，康寧未來發展前景又如何？

根據公開資料，近年來國內精神衛生醫療服務行業市場規模迅速發展，隨著現代社會生活壓力加大以及人口老齡化程度不斷加深，國內居民精神障礙患病率逐漸上升。根據國家衛計委的資料，截至2016年底，全國在冊嚴重精神障礙患者已達到540萬例；而由於精神疾病易反復發作，治療週期較長，病人需要長期住院護理服務，因此精神疾病的治療費用相應較高。

此外，國內精神衛生醫療服務行業本身的發展也相當迅速，以精神專科醫院為例，2010年以來國內精神專科醫院總收入均保持15%以上的增速，從2010年的164.58億元增長至2015年的377.45億元，年均複合增長率達到18.06%：

總的來說，康寧作為國內最大的民營精神專科醫院集團，行業前景仍然樂觀，A股上市後A+H聯動效應還是可以期待的。

最後說說股價，雖然康寧的業務發展和業績表現都相對可觀，但股價自上市後總體還是呈現跌勢，尤其今年9月曾跌至30.9港元低位，不過最近3個月已有回升，截至上週五（12月22日）報37港元；而截至今日收盤，康寧漲2.7%報38港元。從康寧兩年股價走勢來看，公司仍待一場真正的“爆發”，而此次赴A股上市會否成為一個契機？我們拭目以待。

（康寧上市以來股價走勢圖，截自港交所網站）

作者：彭小留

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)