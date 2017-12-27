朗生醫藥(00503-HK)子公司寕波立華與索償人簽訂和解協定

朗生醫藥(00503-HK)公布，跟進此前公司于2015年7月6日及2017年9月1日刊發的關于一個訴訟的公告，由深圳海王藥業(索償人)向公司的全資子公司寕波立華提出訴訟。訴訟中，索償人指稱因其産品使用由寕波立華提供的銀杏葉提取物而導緻損失。索償人向寕波立華追讨人民币約7000萬元的賠償及相關訴訟費用。

于2017年9月1日，寕波立華收到由中國深圳市中級人民法院發出的民事判決。根據判決，法院作出對索償人有利的裁定。因此，寕波立華需要賠償索償人人民币約3000萬元及承擔人民币約20萬元相關訴訟費用。

于2017年12月27日，寕波立華與索償人簽訂和解協定。寕波立華同意向索償人支付人民币2600萬元。

賠償將分兩期繳納予索償人，2018年1月31日當天或之前將繳納人民币1560萬元及和解協定簽訂之日起6個月内，將繳納人民币1040萬元。賠償將反映在集團2017 年財務年度的損益表内，但預期對集團現金流影響輕微并且不會對集團業務發展造成影響。

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