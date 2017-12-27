2050年全球可100%可再生能源+儲能供電

芬蘭和德國學者發表最新研究成果，認為以現有技術加儲能就可以在2050年在全球範圍内實現100%可再生能源供電，實現零碳排放，而且成本將低于2015年的平均成本。

這些學者的分析和計算表明，2015年全球發電的平均平準成本(levelized cost of electricity，簡稱LCOE)為8.2美分/千瓦時，而2050年100%可再生能源加儲能的LCOE將降低至6.1美分/千瓦時(包含了可再生能源電源所增加的電網系統成本)。

這樣，2050年全球實現100%的可再生能源供電在經濟上完全可行。預計世界人口將從2015年的73億增至97億，相應的電力需求將從24，310TWh增至48，800TWh。2050年的全球發電結構是：太陽能光伏(69%)、風電(18%)、水電(8%)、生物質能(2%)，其中儲能電池將覆蓋31%的電力需求。從能源效率來看，2050年全球實現100%可再生能源供電的系統損失約為26%，大大低于2015年全球電力工業的系統損失(58%)。

2050年全球實現100%可再生能源供電，就業崗位將達到3600萬，大大高于現有全球電力部門的就業人數(1900萬人)。

來源：國際能源小數據

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