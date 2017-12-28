【永豐期貨】台指選擇權盤前－股王失守4000元 傳產輪動台股收紅

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 57 點至 10474 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 12.67 點，電子期逆價差擴至 - 0.9 點，金融期逆價差擴至 - 3.39 點。現貨部分，三大法人買超 36.51 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4069 口至 6613 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5392 口至 48815 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 7007 口至 12378 口。

週二美股收假開市，不過量能偏低加上消息傳出蘋果明年首季銷量預估疲軟，科技股受挫，標普與道瓊小幅收黑，台股週三開盤電子股也欲振乏力，台積電於平盤之下震盪，而股王大立光以大跌 195 元失守 4000 元大關，所幸塑化、造紙、金融等傳產類股均湧現買盤力道，拉抬加權指數一路走強擺脫昨日大跌百點陰影，終場加權指數上漲 64.76 點至 10486.67 點，成交量能 910.73 億，較前一日縮減 64.9 億。從技術面來看，類股輪動拉抬加權指數以實體中紅 K 收復部份的昨日長黑跌幅，雖短線緩解行情強空的擔憂，但是 14 日至 25 日的密集整理區間確實也形成台股短線的壓力，加上指數上方還面臨短天期均線與半年線的反壓，預期盤勢仍為偏弱震盪格局。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10600 點，賣權集中在 10400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 升至 1.58，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.37% 降至 8.85%，賣權平均隱含波動率由 12.46% 降至 12.11%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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