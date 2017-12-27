【大行報告】中金料iPhone X修正幅度有限 市場對蘋果産業鏈過度悲觀

中金發表報告表示，近期若幹媒體報道台灣供應鏈傳出蘋果公司大幅下修明年首季iPhone X的銷售預期40%，受此影響，安潔科技(002635-CN)等蘋果産業鏈公司出現大幅調整。該行連續組織安潔科技、藍思科技(300433-CN)等交流會并與産業鏈多方溝通，确認該新聞仍未得到證實，且即使信息屬實，該行認為修正幅度有限，無需過度悲觀。該行認為，當前市場對蘋果産業鏈過度悲觀，存在超跌反彈機會。

該行指，近期台灣供應鏈傳出iPhone X銷售不及預期，蘋果大幅修正明年一季度iPhoneX銷售預期，從5000萬下修至3000萬。中金認為此前預期其實已經在3500萬至4000萬左右，即使按照3000萬的悲觀預期，下修幅度也較為有限。目前安潔科技沒有收到「砍單」的通知，生産和銷售正常推進，預計明年首季供貨仍將優于今年第四季。

中金稱，蘋果明年新機産品平均品價可繼續提升，今年安潔科技在蘋果iPhone X受益于OLED創新，單台産值達到LCD機型的3至4倍，為iPhone X彈性最大的标的。明年下半年蘋果三款新機中，會有兩款OLED機型，安潔科技産品平均品價將在 iPhoneX的基礎上進一步提升20%和50%。

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