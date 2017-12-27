•新的市場體系由生產商、消費商和服務商三者構成，整個市場關係要從集中、權威和自上而下轉變為分佈、自主和自下而上，所有中間商最後都要轉化為服務商，其中三者的治理不是控制，而是來自內在聯繫和交互合作，這是全新的分散式網路協同治理機制。

•歷史上大的創新都有其成長的規律，總體上為三個階段：第一階段是技術創新，大的技術創新100年才有一次，如蒸汽機、電力、互聯網等；第二階段是商業創新，新技術為商業廣泛應用，一般有20-30年；第三階段是社會創新，新技術為社會大眾接受，一般需要30-50年。

•阿裡巴巴的企業文化歸根結底是兩大支柱：第一對內賦能，為員工創業構建能力平臺，賦予員工能力，發揮員工的積極性和創造力；第二對外利他，為用戶創業構建資源平臺，給予用戶資源，將利他作為公司的出發點和立足點。

•對於複雜的社會問題的處理，最好的辦法不是簡單的法規而是判例法。世界上萬事萬物錯綜複雜，不可控不確定的因素太多，無法用簡單的法則來判斷和處理。通過大眾用綜合的判斷來處理形成案例，從而使判例法成為簡單明瞭的處理辦法。

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