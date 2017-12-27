2017股市屢破新高！全球超級富豪財產增1兆美元

據《彭博社》，隨著全球股市甩開經濟、社會與政治分歧陰霾屢創新高，地球上的超級有錢人 2017 年財富增長 1 兆美元，比去年增幅高出 4 倍之多。每日排名全球前 500 大富豪的《彭博富豪指數》今年增長 23% ，相較之下 MSCI 全球指數與標普 500 指數分別皆上漲近 20% 。

全球超級富豪 2017 年財富增長 1 兆美元。圖片來源：《彭博資訊》

亞馬遜 (Amazon.com Inc.) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 2017 年財產增幅全球居冠，達 342 億美元，於今年 10 月「篡位」微軟 (Microsoft Corp.) 共同創辦人比爾蓋茲 Bill Gates 成為全球首富。 2013 年 5 月登上全球首富的比爾蓋茲，一直以來持續將自身多數財產捐款給慈善機構，包括今年 8 月向比爾與美琳達與蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation) 捐款 46 億美元。而貝佐斯淨財產於 11 月底觸及 1000 億美元，目前為 996 億美元，比爾蓋茲則為 913 億美元。

捐出部份財產的還有知名投資人索羅斯 (George Soros) ，根據 10 月報導，索羅斯家族辦公室過去幾年向旗下開放社會基金會 (Open Society Foundations) 捐款約 180 億美元，也讓這位億萬富豪投資人排名滑落至第 195 名，淨財產統計為 80 億美元。

截至 2017 年 12 月 26 日交易日結束，彭博 500 位富豪總財產達 5.3 兆美元，超出 2016 年 12 月 27 日 4.4 兆美元約 1 兆美元。瑞銀財富管理 (UBS Wealth Management) 投資長 Mike Ryan 表示，「我們正處於史上第 2 強勁與第 2 久牛市，我們在今年給客戶的所有展望，其中最重要的建議就是持續保持投資。」

2017 贏家們...

《彭博指數》當中 38 位中國億萬富豪 2017 年財產增加 1777 億美元，相當於成長 65% ，躍居 49 個國家之冠。其中，恆大集團創辦人許家印財產增加 259 億美元，年比暴增 350% ，增幅排名僅落後貝佐斯。騰訊共同創辦人馬化騰隨著財產近倍增至 410 億美元，躍居為亞洲第 2 富豪。根據 UBS Group AG 與 PricewaterhouseCoopers 共同發表的億萬富豪報告，亞洲億萬富豪人數 2017 年首次超越美國。

彭博 500 大富豪榜仍以美國富豪為多數，榜上 159 位億萬富豪整體財產增加 3150 億美元，增幅相當 18% ，帶動整體淨財產達 2 兆美元。 2017 同時也是特別受惠科技大亨的一年，科技產業可謂今年表現最佳，榜中 57 位科技業富豪財產增加 2620 億美元， 35% 的增幅也超越其他任何產業。

臉書 (Facebook Inc.) 共同創辦人佐伯格 (Mark Zuckerberg) 個人財產增幅排名第 4 ，身價增加 226 億美元，並計畫將出售 18% 臉書股權作為捐款目標的一部份。整體而言，榜上 440 位今年財產擴張的富豪們，整體財富增加 1.05 兆美元。

2017 輸家們...

法國電信大亨 Patrick Drahi 財產從 36 億美元下滑至 41 億美元，減幅達 39% 。沙烏地阿拉伯首富 Alwaleed Bin Talal 在王儲 Mohammed bin Salman 發動瞄準皇室、政府官員與企業高層的「肅貪」行動遭拘留之後，總財產蒸發 19 億美元至 178 億美元。

2017 年共有 60 位億萬富豪跌出排名，包括南非零售商 Christo Wiese 因為旗下公司爆發財務醜聞，財產自 2016 年 8 月的高峰 77 億美元滑落至 18 億美元。總體來說，榜上 58 位財產於 2017 年縮水的富豪，整體損失達 460 億美元。