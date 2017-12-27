「美國優先」也抵擋不了「越南製造」強勢進擊

據《彭博社》，從手機到家具，越南的出口繁榮絲毫沒有失去動力的訊號，更一舉揮別年初在美國總統川普 (Donald Trump) 堅持貿易威脅之下的陰鬱展望。經濟學家估計越南今年經濟擴張將達 6.75% ，成長速度位居全球前段班。

越南家具製造商 Xuan Hoa Viet Nam Co. 總經理 Le Duy Anh 受訪表示，該公司藉投資設備 300 萬美元擴大生產，估計明年出口訂單將增加 20% 。該公司製作桌椅、衣櫥櫃等家具的客戶包括知名跨國零售商 Ikea ，總經理進一步透露：「我對明年的銷售相當樂觀，我們在歐洲有了新客戶，而且常客寄來的訂單也多過於去年。」

川普今年 1 月決定帶領美國退出 TPP 協議時，外界普遍認為是對越南經濟投下震撼彈，因為當地對全球最大經濟體的出口約佔整體 5 分之 1 。不過，隨著全球貿易復甦，與當地年輕、低價勞力持續吸引如雀巢 (Nestle SA) 等外商投資，協助穩固支撐該國經濟。

澳盛銀行 (Australia & New Zealand Banking Group) 經濟學家 Eugenia Victorino 指出，「我們見到越南經濟過去 10 多年來，隨著迅速轉型至製造業工廠而長大成人。產品的多元化與新興市場為出口貿易帶來順風，我們相當看好越南的增長，儘管仍對壞帳等結構性問題抱持謹慎。」

越南最大出口市場：美國與歐洲出口皆見增。資訊來源：越南政府海關數據、圖片來源：《彭博資訊》

美國經濟愈趨強勁，越南也能受惠，為美國沃爾瑪 (Wal-Mart Stores Inc.) 暢貨中心製造居家用品的 Phu Tai Corp 公司主管 Nguyen Sy Hoe 預估，明年該公司出口有望成長 30% 。這間總部位於越南中部省份的公司，整體銷售有 40% 依賴美國市場。

越南出口去年攀至新高 1777 億美元，美國客戶佔整體銷售約 22% ，手機與手機零件佔整體出口產業最大宗，相當於 5 分之 1 。根據世界銀行 (World Bank) ，越南 2015 年的出口經濟高佔整體 GDP 90% 。

Anh 則表示 Xuan Hoa 公司正添加 3 個製作木質家具零件與鋼鐵櫥櫃設備的新機器，同時擴大約 20% 人力，「我們已經增加生產，現在正準備明年第 1 季的首波出貨。」

越南政府指望這些出口貿易能增強 2018 年經濟成長達至 6.7% ，與今年目標相同。新加坡國立大學 (National University of Singapore) 助理教授 Vu Minh Khuong 指出，「明年仍存在部份我們得留意的潛在風險。」同時身兼越南總理阮春福 (Nguyen Xuan Phuc) 新成立的經濟顧問團成員的他表示：「下行面因素或將來自美國與其他國際市場，但就目前來看，越南經濟在良好指標下表現相當強韌。」