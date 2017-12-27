萬點是魔咒？小股民全看錯賺不到錢！

2017 年是台股大豐收的一年。這是台股史上站上萬點時間最久、最穩健的一次，1669 家上市櫃公司，上漲家數為 1164 家，遠勝過於下跌的 505 家。台股的總市值從 27 兆元增至 31 兆元，創下歷史紀錄，照理說平均每位投資者至少資產增值了 250 萬元。但為什麼小股民依舊無感，仍大喊賺不到錢？

《財訊》報導指出，台股在 2017 年 5 月 11 日再度重返暌違 17 年之久的萬點，站上時間至今已經長達 7 個月，也是台股有史以來第一次，但為何台灣股民卻是萬點無感，在 PTT 留言板上，甚至一面倒地看壞台股？根據證交所統計，2017 年以來至 12 月 20 日，上市櫃公司上漲的家數多達 1164 家，遠勝過下跌的 505 家。台股市值增加 4.0923 兆元，若以 150 萬實際投資的活躍人數計算，平均每位股民獲利數字是增加 250 萬元，但為何散戶沒有感受到荷包變有錢了？

日盛投顧總經理李秀利解釋，台股加權指數是以各上市股票之發行量為權數計算指數值，股本較大的股票對指數的影響會比較大。福邦證券董事長林火燈說，按照過去經驗，小股民對台積電、大立光等大型權值股、高價股參與度較低，反倒是對中小型為主的櫃買指數最有興趣。但根據統計，相較於台股 2017 年上漲 12％，櫃買中心指數連 2014 年高點 155 都未觸碰到，從這裡也可以看到小股民為何這麼悶了！

數據會說話，持有台灣五十比重最高的外資是最大贏家的同時，偏偏小股民有前車之鑑，誤認萬點就是崩盤的開始，所以一見到萬點，一股腦兒加碼 T 五十反向 ETF；但形勢比人強，和外資作對的下場，小股民當然是一大輸家。

外資主導的 2017 年行情，閉著眼投資中型一百 ETF，都有 24％報酬率。賴建承補充說，但讓人弔詭的是，台灣五十指數被外資買走，被公認優質的中型一百指數，每日成交量居然不到五十張，顯示小股民連看都不看。 結果反倒是深受小股民偏愛的小型股，在這次萬點行情成為重傷的關鍵。昔日，常提小型股具有籌碼輕盈的優勢，股價波動度高，但這似是而非的道理，此次並未獲得數據的支持。

簡單說，這次萬點攻防戰中，小股民不只是方向、選股都出現了錯誤，才會錯失台股史上榮景最長的萬點大行情。面對即將到來的一八年，《財訊》雙週刊歸納出小股民五大最容易誤犯的投資迷思，由台股大贏家們現身說法，教導股民如何從投資魯蛇變成台股大贏家！

【完整報導詳見財訊 545 期】