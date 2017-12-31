全台最大的蚊子館上線了 被腦殘決策套死的中興新村

撰文 / 今周刊編輯團隊

「錯誤的政策，比貪汙更嚴重！」還記得 2009 年監察院糾正蚊子館時說的重話嗎？不幸地，時隔 8 年，蚊子館非但沒減少，反而更加滿天飛。

《今周刊》綜合長期關注閒置空間議題的台灣師範大學美術系兼任副教授姚瑞中實地訪查的 7 百餘件、民間公共工程促參顧問公司助理研究員黃政勛統計的 261 件及記者調查統計的 1 百餘件，交叉比對，剔除活化成功案件後發現，總數仍超過 5 百件，估計總建設經費超過 2610 億元。

台灣中央與地方政府負債已達 7 兆元，瀕臨法定上限；勞保與軍公教年金，都在破產邊緣。政府卻持續浪費公帑，持續舉債興建這麼多蚊子館，無疑將台灣推向錢坑深淵！

從全台最大蚊子聚落南投中興新村乖舛命運，可印證御史大夫們的話，蚊子館孳生的罪魁禍首，正是錯誤的政策。

台灣精省已屆 20 年，過去繁華喧鬧的省政府所在地中興新村，褪去權力，只餘荒涼。昔日令人豔羨的花園別墅，處處斑駁；斥資 8277 萬元興建、號稱台灣第一座「小巨蛋」的中興體育館和游泳池，都符合國際賽事標準，但 1998 年完工至今，只辦過一次體育賽事和二次大型活動。

首度深入全台最大蚊子館聚落：南投中興新村

矛盾政策連 3 套 挖出要命的錢坑

來到中興新村的小巨蛋，從外觀看，依然乾淨氣派，但打開大門，一道黃色封鎖線橫阻，屋頂長年失修漏水，光滑木製地板已成內層朽爛的公安陷阱。

其實，中興新村現在有個新名稱，叫做「中興新村高等研究園區」，占地廣達 259 公頃，分為北核心、生活區、南核心 3 大塊，由科技部中部科學工業園區管理局管轄。

近 10 年來，中央與地方接連下了 3 道政策，陸續編列 107 億元預算，已投入超過 60 億元土地徵收與工程費用，希望擴大利用，卻因政策未經完善評估、彼此矛盾，反而滋養出這個全台最大的蚊子館群。

目前北核心為省府機關辦公廳舍，尚在使用；生活區共有 2427 戶宿舍，因當年承諾公務員可居住到老死，目前陸續收回了 892 戶；南核心占地 48 公頃，是根據 2008 年，前總統馬英九「愛台 12 大建設」政策所推動，2009 年在立法院朝野爭議中拍板，另外花 58 億元向民間購地，這正是蚊子館群「連環套」政策開端的第一套：為了兌現選舉政見，強行投錢打造研究園區。

離譜的是，2011 年事後環評結果揭曉，整個園區「不得工業量產」，僅能當作研發基地，但行政院國科會仍發放土地徵收補償款，執意興建，導致日後園區招商困難、上下游產業鏈無法成形。

緊接著，2012 年，在文化資產保存風潮下，南投縣政府宣告將園區 9 成面積畫為「文化景觀區」，直接全區保存，不得改變任何地景風貌，老舊建築陷入連修繕都難以進行的泥淖。

這 3 道政策，前後相隔不過 4 年，在同一位總統任內，把中興新村層層套死。殷鑑不遠，如今，行政院國家發展委員會又再度統整地方意見，打算藉著前瞻計畫預算，繼續在中興新村倒錢活化，「財政錢坑」之勢儼然成形。

「我們也是有不得已的苦衷，現在不能修繕、沒有使用人口，連想邀請藝術團體免費進駐，都因『硬體破舊』而難以利用。」中科園區管理局副局長施文芳面對《今周刊》記者的詢問，緊張又無奈地說，文資保存真的不是科技部的專業，現在國發會已研議將土地移交國有財產署，往文資開發方向研議。

然而，轉向文資園區，不但將讓南核心區變成缺乏腹地的「科技孤島」，未來生活區的宿舍若因文資利用而全區保存，以中科管理局過去每棟 1 百萬元到 140 萬元的修繕成本估算，粗估得花掉 24 億元修繕費用，重點是，還不一定有足夠的參觀人潮維持營運成本。

「政策支票」、「預估錯誤」、「腦殘決策」等 3 大蚊子館惡性基因，在中興新村表露無遺。

來源：《今周刊》 1097 期

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