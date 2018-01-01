台灣父子檔　咖啡稱霸傳奇

文●管婺媛

王朱岑 (右) 拉著王策（左）搬到上海，在公司擔任研究員，咖啡，才慢慢成了聯繫父子倆情感的繩鏈。(商業周刊郭涵羚攝影)

場景是 2017 年 6 月的布達佩斯，號稱「世界咖啡奧林匹克」四大賽事之一的世界盃沖煮大賽（WBrC）會場上，來自台灣、29 歲的王策，打敗 41 國咖啡好手，高舉冠軍獎盃。他是台灣第一人，也是華人圈首位奪下這項比賽冠軍的人。

王策被認為是黑馬，因為他的咖啡學齡僅 3 年，卻在第 2 次比賽就奪冠；而他的希臘師傅 Stefanos Domatiotis，整整參賽 10 年才拿下冠軍。

他們，曾 12 年只見面 3 次

成為冠軍前，「我只是某某人的兒子」

在成為世界冠軍之前，「我在咖啡圈只是個 nobody（無名小卒），我只是某某人的兒子。」王策說。

王策口中的「某某人」，就是被中國咖啡圈稱作「咖啡大王」的上海王力咖啡總裁王朱岑。他在中國咖啡設備系統服務產業中，有著龍頭地位，中國星巴克、肯德基、CoCo 都可等大型連鎖業者，共兩萬多家門市的咖啡機設備與維修服務，都由他一手包辦。

2017 年 12 月 6 日，星巴克全球第 2 家「臻選烘焙工坊」在上海開幕，這是星巴克全球最大門市，面積八百多坪，包括 1 座咖啡豆烘焙廠，顧客可參觀並品嘗現場手沖咖啡。該店內的相關機器設備，同樣來自王力咖啡。

這對父子檔用咖啡闖天下，一個在中國稱霸，一個在世界留名，但兩人的關係卻若即若離，甚至，有點陌生。

兒時，當父母談起「王策」，講的是在台灣開的「王策咖啡公司」，而不是他。王策 12 歲就被送往英國念書，直到他大學畢業，父子倆只見過 3 次面，每次見面 48 小時。沒有共同話題，短暫相處時，爸爸談工作，兒子默默的聽。

父親 46 歲創業

從一門小生意，做到星巴克少不了他

這個咖啡與親情交揉糾葛的故事，要從 20 年前談起。

王朱岑一九九○年代就進入中國市場，當時在商用廚房設備領導品牌美得彼（Middleby）擔任亞洲區副總裁兼中國區負責人。其後他跨進咖啡設備，全因星巴克。

星巴克 1999 年進軍中國。對中國消費者而言，茶文化有幾千年歷史，咖啡卻是陌生的飲品，更別談星巴克能在當地找到咖啡機設備代理商與維修服務商，於是找上在美得彼任職的王朱岑幫忙。

「我當時寫了封信給公司，但公司覺得星巴克只開 3 家店，規模太小，若要特別為它開 1 條服務鏈，不合成本，所以就讓我私下幫忙⋯⋯。」他說。

當年美得彼年營業額近新台幣百億元（去年已達近 700 億元），看不上星巴克這門小生意；但這筆小生意，卻意外成了他在中國創業的契機。當星巴克展店速度加快，他無法只是「幫忙」，於是 2005 年辭掉副總裁，在 46 歲創業。

他從代理咖啡機開始，跨足物流、服務，並做起咖啡原料生意。先在上海設立面積兩千多坪的物流中心與客戶服務中心，加強機器配送與維修服務，然後成立貿易公司，進口咖啡與茶的原料。

星巴克從 3 家店，到如今全中國 139 個城市、3,000 家店，王力咖啡之所以壯大，與星巴克的擴張緊緊相連。

拚服務，養設備維修部隊

客戶拓點馬上跟去，承諾 4 小時到店

為什麼星巴克要跟一個台商合作，而不是找中國本地商人？因為他打造了一道讓對手無法進攻的護城河：為了星巴克布點 139 個城市的維修服務網絡，砸重金培訓 180 位維修工程師，承諾「4 小時內到店維修」。

隨著星巴克宣布在 2021 年要在中國展店至 5,000 家，他 2017 年下重本，將維修大軍擴充到 300 人，擴增客服中心達百人。

難道，競爭對手不能養兵對抗？

「要來搶這個位子，你就要架構出這樣的團隊，很多人想到就頭大⋯⋯，因為這不只是人力成本，還有零件管理、調派等問題。」王力咖啡公司財務長廉裕昌說。

兩岸知名手搖茶產品原料、設備和維修服務商的金樂客國際集團總經理林東信說，王力咖啡的龍頭地位，就是這片服務網絡，「中國不是沒人競爭，但都是跟當地第三方維修業者簽約，品質無法控管，說了 3 小時到店，結果 3 天後才到店。」自家服務跟王力咖啡都「是出名的貴」，但大連鎖業者看的不是錢，是品質。

王朱岑在咖啡設備、維修服務站穩腳步，其他大型連鎖業者如肯德基、CoCo 也成為其客戶。目前這片服務網絡業務占公司總營收 6 成，另 4 成來自咖啡豆、茶葉銷售。王力咖啡 2016 年營收達人民幣 3 億 5 千萬元（約合新台幣 16 億元），近 3 年營收成長率維持 15% 以上。

怕穩定，「物極必反我怎麼辦」

一趟美國行，決定投入精品咖啡

照理說，他只要持續抓緊大客戶的發展腳步，公司成長不是問題。但，他卻最怕「穩定」這件事。

「沒有對手，很多人會 relax（安於）現狀，獲利越高，競爭力卻越低，如果沒有其他更大的客戶，有一天物極必反，我怎麼辦？」他擔心。

登頂的他，反而對現狀充滿危機感，積極嘗試業務多元發展的可能性。他擔憂有天客戶有冷凍食品需求，為了理解冷鏈物流，他花人民幣數百萬元買了一貨櫃的冷凍貝果，嘗試販售；他怕未來所有人都在網上購物，於是砸了人民幣百萬元開闢電商小組，成立電商平台，以理解網路販賣咖啡的可能性。

雖然，兩項實驗最後都不可行，但花錢買經驗，他認為值得，「就好像付了幾百萬美元給律師做評估，最後他說這官司不能打，因為打輸可能讓你賠了幾千萬！」

終於，在 2012 年春天，一次飛往星巴克西雅圖總部開會的過程中，他找出公司下一條成長曲線的答案：精品咖啡。

在開會空檔，他走進時任星巴克執行長霍華．舒茲（Howard Schultz）在 2009 年成立的「洛伊街咖啡和茶」（Roy street Coffee and Tea），讓他大為震驚。

「裡面店員全都穿著牛仔褲、手臂上刺青，產品來自街坊鄰居（如周邊麵包店產品），茶是特殊的、咖啡豆是現烘且手沖的！」他回憶現場，說得略微激動，因為，這跟他熟悉的星巴克完全不同。

當時店長邀他一起做杯評（Cupping），發現對手咖啡豆風味更好，店長毫不驚慌的說：「所以，星巴克還有很大的調整空間！」

當下他明白，原來，引爆第 3 波咖啡革命的星巴克，開始為第 4 波革命做準備，「星巴克是要做個假想敵來打擊自己、了解市場需求與最新動向。」（編按：第 3 波咖啡革命指星巴克在 2000 年帶起的商業咖啡廳風潮，將咖啡廳塑造為住家、辦公室之外的第 3 空間；第 4 波咖啡革命則重視咖啡豆產地、烘焙與沖煮過程）。

他思索事業下一步，應往精品咖啡發展。但，精品咖啡所需的生豆、烘焙與研磨技巧乃至展演咖啡的方式，他一個都沒有。

當返回上海的飛機一落地，他立刻召集業務部門開會宣布：王力要做精品咖啡、成立咖啡研究室，還要砸下人民幣 1,000 萬元（約合新台幣 4,600 萬元）買莊園生豆，等同當年公司營業額的 1/10。

員工一面倒反對，因為精品豆昂貴，中國市場接受度混沌未明。

商業咖啡豆 1 公斤價格約新台幣 100 多元，來自莊園的精品豆，1 公斤可高達 25,000 元。而 1 杯手沖咖啡，價格至少是連鎖咖啡店販售價格的 1.5 倍甚至 12 倍以上。中國咖啡消費市場目前仍有 7 成只喝即溶咖啡，員工擔憂不是沒有原因。

員工反彈沒打消他的念頭。他另闢小組，找食品相關碩士在上海總部 3 樓倉庫「秘密研究」，鑽研從烘焙、研磨到沖泡的各種數據，還找國外咖啡專家開班授課。他嚴禁 1、2 樓員工踏上 3 樓，3 樓研究員也不能下樓。久之，員工好奇，頻頻問：可否上樓嘗嘗？

「可以，但上樓就得上課，學咖啡！」計畫奏效，他把員工的好奇心轉為學習動力，也讓王力精品咖啡學院順利步上軌道。

「王力咖啡做維修服務做得好，但再怎麼做，說穿了，就是一家維修公司，」廉裕昌分析，「但是當公司有來自世界的國外咖啡冠軍來授課、沖煮咖啡給你喝、漂亮的手沖技術⋯⋯這個公司的形象就是 upgrade（提升）的！」

2 年前，星巴克開始在包括中國的全球部分門市賣起手沖咖啡，價格是義式咖啡的 1.5 倍以上；雀巢今年買下美國知名精品咖啡品牌「藍瓶」（Blue Bottle Coffee），兩大咖啡龍頭，都看到未來精品咖啡的發展潛力。

軍人性格，隨時想戰場在哪

卻犧牲家庭生活，離婚、父子陌生

為何王朱岑能領先中國業者看到這市場？這與他的背景有關：他是有著軍人性格的商人。

早年他念海軍官校，軍校教他一件事：「找適當的時間、在適當的地點，用適當的方法，戰死！」他說，如果要選擇死的時間，就得有一身本領、隨時想像敵人在哪裡，「否則你一開始就會戰死沙場」。

放在商場上則是，要敗，也要選擇關鍵戰場，光榮戰敗，而不是在無謂的戰場中，不戰而敗。

他隨時思考戰場在哪裡、敵人在哪裡。經商這幾十年來，想的都是：人的生活會變成什麼樣？我未來的敵人會在哪裡？

他保持警覺，建起自己的咖啡王國，但也犧牲了家庭生活。

他與妻子在王策 5 歲時就離異，其後父子聚少離多，王策 12 歲赴英國念書，成長過程，關鍵字是「孤獨」。他談起拚事業的過程，口沫橫飛，但講起這一塊，表情落寞，「我對家庭付出太少⋯⋯，都在拚事業。」

兒子因苦肉計跨入咖啡圈

直到參賽發現「我可能很好強」

直到王策大學畢業那年，王朱岑飛往英國參加畢業典禮，力勸他從原本的志願海洋生物學轉攻食品管理碩士，之後又拉著王策搬到上海，在公司擔任研究員，咖啡，才慢慢成了聯繫父子倆情感的繩鏈。

「那時他有用苦肉計啊，說他身體不好，希望我去幫忙⋯⋯。」王策說，2014 年他搬到上海，整整兩年都蹲在前述 3 樓研究室做數據，「是到日本跟岩瀨由和（2014、2015 年世界盃咖啡大師冠軍）學義式咖啡後，我看到客人喝著咖啡說好喝，那一剎那，我才知道這是有意義的。」

儘管咖啡將兩人拉近，但不熟悉的父子，已經習慣各自生活，王策在上海兩年間，也沒跟爸爸住在一起。

爸爸霸氣，隨時處於備戰狀態，兒子細膩，只想把自己的事做好。「我是不好鬥的人，英國教育更不鼓勵排名、名次，只要把自己的事情做到好就好了。」王策說。

直到他參加 WBrC 大賽，第一次想要贏，也第一次發現自己，「若放在一個環境跟別人競爭，我可能是很好強的。」

「我不能丟臉，我在咖啡圈雖然是個 nobody，但我父親是有名的人，人家知道我爸是誰，我用了最好的豆子，有世界冠軍級的教練⋯⋯我不能輸！」他說。

原來，父子倆身上都流著好勝的血液。

如今，父子倆都成為咖啡產業某個領域的冠軍，很難不讓人聯想接班問題。但其實，除了王策會以世界冠軍身分，偶爾赴公司擔任講師，其他時間父子交集不多，他們在兩岸，走不同的路。

奪獎後，在兩岸竄紅

父親同台，被介紹是「王策的爸爸」

爸爸打算在未來 1 年內，斥資至少人民幣 4,000 萬元（約合新台幣 1 億 8 千萬元），在中國建造包括實驗室、咖啡豆烘焙廠、咖啡學院的「夢工廠」，打造華人的咖啡「藍帶學院」。兒子則想在台灣做如日本人氣咖啡店 % Arabica Coffee、美國藍瓶的精品咖啡品牌，再走到全世界。

今年 11 月，在台灣一場咖啡展覽會上，王策與來自希臘、日本的咖啡冠軍得主一字排開，以熟練優雅的動作沖煮咖啡時，台下咖啡迷們紛紛舉起手機狂拍，仿如偶像簽唱會現場。

這天，老爸特別從上海飛過來，留下難得的父子合影。「（在布達佩斯）他得冠軍的那天，終於有人過來介紹，我是王策的爸爸⋯⋯。」他說，眼神是得意的。

許多企業都面臨接班問題，他們也在理解彼此中摸索未來。這不是一個二代傳承的典型故事，這對父子檔選擇各自精進，反而讓他們的咖啡王國，有了更多可能。

來源：《商業周刊》 1572 期

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