【異動股】西伯利亞礦業(01142-HK)俄羅斯第1區采礦牌照延期生效 股價現升13.51%

西伯利亞礦業(01142-HK)繼早盤升近15%後，午後上揚至0.133港元後又回落，截止發稿，報0.126港元，升13.51%，成交199萬股，淨流入10.31萬港元。

該公司12月22日公布，西伯利亞礦業已于2017年9月中旬向俄羅斯地下資源利用局西伯利亞分局Kemerovo地質及發牌部提交正式的延長公司俄羅斯煤礦第1區采礦牌照的申請。

在取得Kuzbassnedra批準後，該申請繼續提交予俄羅斯聯邦地下資源利用局Rosnedra裁決。

Rosnedra出具日期為2017年10月30日的已簽署文件，建議將第1區采礦牌照由2017年11月1日延長至2025年7月1日。Rosnedra的指令已發回予俄羅斯聯邦地下資源利用局西伯利亞部并于2017年11月14日執行。

至此，該公司董事會宣布，第1區采礦牌照的附錄在Kuzbassnedra進行的國家注冊已于2017年12月14日完成。附錄自此生效，故第1區采礦牌照新的到期日為2025年7月1日。

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