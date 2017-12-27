狗屎風波落幕役政署長請辭獲准

役政署長林國演及其座車駕駛，日前在進入成功嶺時爆發闖哨及辱罵哨兵「吃狗屎」事件，昨日林國演前往道歉。內政部長葉俊榮今 (27) 日在立院受訪時表示，林國演對此事件向他表示歉意，並提出希望能夠離開役政署長的職務，他也認為林國演有需要改進的地方，因此他同意請辭。

對於國防部嘉勉成功嶺哨兵是否有打臉內政部的狀況？葉俊榮表示，內政部跟國防部都是政府的重要的部會，平常相當多互相協勤努力，過去如此、現在也是如此，昨天林國演到 104 旅表達歉意，而他也認為這件事情處理中，確實有些要檢討的地方。

昨日道歉過程中看來都是駕駛的錯，今日卻又批准署長的辭呈？葉俊榮說，事件發生的過程中不論駕駛或誰說的話，他都常期待署長能當場制止駕駛，來表現出對於國軍執行勤務時的尊重，役政署跟 104 旅有關哨口進出，基於雙邊都是密切協勤，過去的運作都沒問題，但這次不同做法產生 SOP 問題，役政署會繼續跟 104 旅協調 避免類似的事情發生。

葉俊榮表示，未來仍會借重林國演的役政專長，請林到內政部擔任參事，新的役政署長將選派跟業務相關的參事，擔任新的署長。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』