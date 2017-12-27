盤前小叮嚀／蘋果股價重挫台蘋概股多災多難

結束耶誕節假期，美國股市 4 大指數全面收黑，又以蘋果公司股價重挫 2.5% 最受關注。至於台北股市，昨（ 26 ）日以大跌百點作收，在法人作帳以及蘋概股走勢積弱不振下，台股封關前籠罩陰霾。

外傳蘋果 iPhone X 下季銷售狀況停滯，拖累蘋果股價今日重挫 2.5% ，創 8 月以來單日最大跌幅，美國股市 4 大指數全面收低，道瓊工業指數下跌 7.85 點或 0.03% 至 24746.21 點；那斯達克指數跌 23.71 點，跌幅 0.34% ，成為 6936.25 點；標準普爾 500 指數收低 2.84 點，跌幅 0.11% ，報 2680.50 點；費城半導體指數下挫 12.29 點，跌幅達 0.97% ，收在 1258.88 點。

至於台北股市，在亞洲股市漲多跌少下，終場仍以大跌 100.58 點作收，指數 10421.91 點，成交值 969.90 億元，股王大立光更一度跌破 4000 元大關。今日在美股全面收黑，加上蘋果股價重挫下，蘋概股難掃賣壓，讓台股在封關前烏雲密布。

亞洲日本、南韓股市今日開盤，日經指數開盤小跌 19 點，跌幅 0.06% ；南韓股市開跌 14 點，跌幅 0.58% 。

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