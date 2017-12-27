突破60美元「里程碑」 油價2018能守住多少？

2017 即將劃下句點，油價在今年倒數的日子隨著 OPEC 減少供給與全球需求改善而奮力大漲。但明年或將有所不同， Chantico Global 執行長兼分析師 Gina Sanchez 週三 (27 日) 於《CNBC》評論預估原油新的一年走勢與可能面臨的衝擊。

美國輕原油 (WTI) 週二 (26 日) 攀至 2015 年中期以來最高水平，收盤前不久超越每桶 60 美元「里程碑」，主要因為利比亞油管線爆炸導致損失約 9 萬桶石油。

放眼 2018 ， OPEC 認為減產將持續發揮效用，全球供給過剩也終將自市場消除，但這樣的樂觀看法也將陷入部份問題。例如國際能源署 (IEA) 警告，美國頁岩油可能持續吸收掉「空缺」市佔。

2018 上半年油市情勢？

Gina Sanchez 表示該公司看多 2018 上半年油市，因為沙烏地阿拉伯持續推動該國石油公司 Saudi Aramco 股票上市。如此一來，沙烏地政府仍會積極維持價格上揚，如果「關鍵夥伴」俄羅斯停止合作減產，該展望的風險將愈來愈顯見。

那麼下半年油市如何？

Gina Sanchez 認為造成油價明年底或往後退的因素並不多，布蘭特原油或落在每桶 58 至 61 美元範圍。

首先，如果 Saudi Aramco 開始上市，沙烏地將面對並處理他們自身的財政問題。減產已將沙烏地政府預算燒出缺口，目前財政狀態不大穩定，油價也必須加以重視。

再者，雖然美國頁岩油生產看來放緩，但以目前價格為 2018 年探勘進行融資或搶攻市佔的動力仍相當高。一旦產油大國們的減產決心消退，市場或將再次被石油淹沒。

但油價崩盤或許不會在 2018 年出現，因為需求將持續緩慢地改善，大致能支撐油市。估計油價 2018 年終將維持變動不大的走勢，布蘭特原油年底目標價預估落在每桶 59 美元。