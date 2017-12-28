能源盤後─利比亞利多因獲利出場被沖淡 油價自2年半高點回軟

油價週三收低，在利比亞的油管爆炸幫助原油期貨走高後，自兩年多高點回軟。

紐約商品期貨交易所 (NYMEX) 2 月西德州 (WTI) 下跌 33 美分或 0.6%，報每桶 59.64 美元。2 月布侖特原油期貨下跌 58 美分或 0.9%，至每桶 66.44 美元。

WTI 原油價格週二觸及 2 年半高點，布侖特原油上漲 2.7%，源自油管連接 Es Sider 石油碼頭發生爆炸。利比亞的國家石油公司（National Oil Corporation）表示，預計每天產量將減少 7 萬至 10 萬桶。

市場人士表示，週三原油期貨走低反映了投資人在周二大漲之後獲利出場。

Price Futures Group 高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「今天只是因昨天的大漲後獲利出場。」他表示，由於投資人在聖誕節和元旦間仍然在度假，因此本季成交量較低，本週的一點動作都會被放大。

利比亞的油管爆炸事件提醒人們，由於石油庫存在全球範圍內開始下滑，因此石油輸出國家組織 (OPEC) 目前面臨的 2018 年生產上限依然存在。

不過，預計下周利比亞油管可能會得到修復，這也是原油走低的部分原因。

展望未來，美國石油學會 (API) 預計周三稍晚公佈美國原油庫存數據，預計將呈現大幅下滑，這可能會增加石油市場的看漲情緒。能源信息管理局 (EIA) 將在周四單獨的庫存報告。

據《華爾街日報》調查的分析人士預計，石油庫存下降超過 300 萬桶，上周也出現類似下滑。

其他能源產品方面，1 月熱燃油上漲 17.2 美分或 0.1%，至每加侖 2.0402 美元。根據華爾街金融市場數據集團（WSJ Market Data Group）的數據，這是 2015 年 2 月 27

日以來熱燃油收盤價首度觸及 52 週新高。1 月汽油上漲 49 美分或 0.3%，報每加侖 1.7915 美元。

2 月交貨的天然氣上漲 9.5 美分或 3.6%，至每百萬英熱單位 2.7380 美元。

氣象學家預計美國大部分地區的低溫將持續至 2017 年結束，這將有助於進一步購買天然氣和熱燃油。